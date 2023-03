Przed nami najgorętsza noc w roku, czyli Sylwester. Już niedługo zrobimy kolejne postanowienia noworoczne, założymy piękne stroje i będziemy świętować nadejście 2022 roku! Telewizja Polsat przygotowała dla swoich widzów coś specjalnego! Na scenie na stadionie Śląskim wystąpią największe gwiazdy Polskiej estrady, wśród nich Beata Kozidrak z zespołem Bajm. Sprawdźcie, jak teraz wygląda wokalistka, ponieważ zmieniła się nie do poznania! Beata Kozidrak wygląda przepięknie! Wielkimi krokami zbliża się koniec 2021 roku. Telewizja Polsat przygotowała dla swoich widzów coś wyjątkowego. Już 31 grudnia na scenie na Stadionie Śląskim pojawią się największe gwiazdy polskie i zagraniczne. Wielki koncert poprowadzą dla nas Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski, a także Marcelina Zawadzka. Trójkę prowadzących będą wspierali również konferansjerzy - Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Karolina Gilon, Krzysztof Ibisz, a także Patryk Cebulski, którzy będą zabawiać widzów oraz zaglądać za kulisy. Jednak tego wieczoru to oczywiście piosenkarze oraz zespoły będą najważniejsze, bo to do ich utworów będziemy tańczyć aż do białego rana. Na Sylwestrowej Mocy Przebojów zawsze pojawiają się największe gwiazdy. Już wiadomo, kto zaśpiewa dla nas, w ten wyjątkowy wieczór : Doda, Dawid Kwiatkowski, Ewelina Lisowska, Cleo i Viki Gabor, Dr Alban, Danzel oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM. Swoje największe przeboje zaśpiewa również zespół Bajm z Beatą Kozidrak. Piosenkarka skradła całe show swoją stylizacją, a także... szczupłą sylwetką, którą zaprezentowała w ramach promocji koncertu. Zobacz także: Doda wraca z nową piosenką! Zobaczcie trailer teledysku "Fake Love" Doda oraz Cleo...