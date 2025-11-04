Magazyn People co roku przyznaje tytuł "Sexiest man alive" dla mężczyzny, który jest nie tylko przystojny, ale też reprezentuje cenione nie tylko przez kobiety, ale też ogół społeczeństwa wartości. W tym roku tytuł ten przypadł Jonathanowi Bailey'wi, który zdobył międzynarodową sławę dzięki roli lorda Anthony'ego Bridgertona w popularnym serialu Netflixa "Bridgertonowie". Jak zareagował na to wyróżnienie?

Największy przystojniak w show-biznesie wybrany. Kim jest Jonathan Bailey?

Magazyn "People" w miniony poniedziałek, 3 listopada 2025 roku, ogłosił, że Jonathan Bailey został wybrany Najseksowniejszym Mężczyzną Roku. Wyróżnienie zostało ujawnione podczas wieczornego programu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Bailey poznał decyzję redakcji magazynu już na początku roku, gdy występował w spektaklu "Ryszard II". W trakcie rozmowy z Fallonem, aktor żartobliwie podziękował prowadzącemu za "odrzucenie" tytułu, co umożliwiło mu objęcie zaszczytu. Program zaprezentował również dwie wyjątkowe okładki "People" z Baileyem: jedna przedstawia aktora zanurzonego po pas w oceanie, a druga ukazuje go z psem trzymanym na rękach.

Jonathan Bailey to brytyjski aktor znany m.in. z roli stonowanego i pełnego pasji lorda Anthony'ego Bridgertona w popularnym serialu Netflixa "Bridgertonowie", którego premiera 4. sezonu zbliża się wielkimi krokami. Po wielki sukcesie serii jego kariera rozwinęła się błyskawicznie, od występów teatralnych po role w dużych produkcjach filmowych. W ostatnich latach Bailey zagrał księcia Fiyero w filmowej wersji musicalu "Wicked", gdzie jego wokalne i taneczne umiejętności zyskały ogromne uznanie. Wystąpił również w głośnym filmie "Jurassic World: Rebirth", gdzie zagrał u boku Scarlett Johansson. Aktor znany jest także ze swojego zaangażowania społecznego i otwartego podejścia do swojej orientacji seksualnej.

Jak Jonathan Bailey zareagował na tytuł od magazynu "People"?

Jonathan Bailey określił wyróżnienie jako "zaszczyt życia" i nie krył swojego zaskoczenia. Aktor przyznał, że pomysł wydawał mu się

"kompletnie absurdalny", ale jednocześnie wyraził wdzięczność za to, że magazyn docenił kogoś, kto "naprawdę może celebrować wartość sexy mężczyzny". W programie "The Tonight Show" Bailey nie szczędził żartów, mówiąc:

Dziękuję ci, Jimmy, że zrezygnowałeś z tego tytułu, dzięki czemu mogę tu być. (...) Mam nadzieję, że ludzie będą mnie teraz traktować inaczej.

Jego reakcja została ciepło przyjęta przez publiczność i fanów na całym świecie.

40 lat plebiscytu "Najseksowniejszego mężczyzny świata"

Rok 2025 jest szczególny dla magazynu "People", to bowiem 40. edycja corocznego plebiscytu "Sexiest Man Alive", który rozpoczął się w 1985 roku. Pierwszym zwycięzcą został Mel Gibson. Przez cztery dekady tytuł ten trafił do wielu ikon popkultury. Bailey dołączył do tego prestiżowego grona w jubileuszowym roku, co czyni jego wyróżnienie jeszcze bardziej wyjątkowym. Jak podkreślił magazyn, wybór aktora na okładkę był również formą uhonorowania jego wkładu w świat rozrywki oraz jego zaangażowania społecznego.

W przeszłości tytuł "Najseksowniejszego Mężczyzny" magazynu "People" zdobywali m.in.: Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend oraz John Krasinski, mąż Emily Blunt (laureat z 2024 roku). Wśród wcześniejszych laureatów znalazł się także David Beckham, Ryan Reynolds, Channing Tatum i Dwayne Johnson. Bailey dołącza więc do elitarnego grona mężczyzn, których urok, charyzma i talent zostały docenione na całym świecie. Dzięki temu wyróżnieniu jego kariera z pewnością zyska jeszcze większy rozgłos.

Zobacz także:

Największy przystojniak w show-biznesie wybrany. Kim jest Jonathan Bailey?, Fot.: Gregory Pace/Shutterstock/Rex Features/East News