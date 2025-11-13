Po niemal dwóch dekadach fani filmu "Diabeł ubiera się u Prady" mają powody do radości. Już niebawem na ekrany trafi kontynuacja historii o wycofanej i wyjątkowo utalentowanej Andy Sachs, w tej roli Anne Hathaway, która zostaje asystentką jednej z najpotężniejszych kobiet w świecie mody. Grana przez Meryl Streep Miranda Priestly jest redaktor naczelną najpopularniejszego modowego magazynu, a z jej opinią liczy się cała nowojorska śmietanka towarzyska. Co czeka na fanów uniwersum w "Diabeł ubiera się u Prady 2"? Produkcja właśnie pokazała oficjalny zwiastun filmu, który podzielił opinię publiczną.

Meryl Streep i Anne Hathaway wracają w kultowych rolach. Już jest zwiastun "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Długo wyczekiwana kontynuacja "Diabeł ubiera się u Prady" jest już na horyzoncie. Po wielu miesiącach oczekiwań i śledzenia kolejnych zapierających dech stylizacji z planu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Studio 20th Century Fox wreszcie uchyliło rąbka tajemnicy prezentując pierwszy oficjalny zwiastun filmu. Czy kontynuacja historii skromnej asystentki Andy Sachs i przebojowej redaktor naczelnej luksusowego magazynu "Runway", Mirandy Priestly, podbije serca widzów tak, jak miało to miejsce w 2006 roku?

W opublikowanym oficjalnym zwiastunie "Diabeł ubiera się u Prady 2" widzimy, jak Meryl Streep, grająca wpływową, wymagającą i bezkompromisową Mirandę Priestly, ponownie przechadza się po korytarzach redakcji magazynu "Runway" w niebotycznie wysokich szpilkach od Valentino w rytmie kultowej piosenki Madonny "Vogue", który towarzyszył pierwszej części filmu sprzed niemal dwóch dekad. W kolejnej scenie redaktor naczelna udaje się do windy, gdzie szybko dołącza do niej nie kto inny, jak Anne Hathaway, wcielająca się w Andy Sachs. Tym razem po niepewnej, zahukanej i stroniącej od modowych trendów asystentce nie ma już śladu. Zamiast tego widzimy pewną siebie i niezwykle stylową kobietę sukcesu.

"Długo Ci to zajęło" - rzuca krótko Miranda. To pełne ironii zdanie, wielu fanów odebrało nie tylko jako przytyk do samej Andy, ale też zwrot ku widzom, którzy na kontynuację "Diabeł ubiera się u Prady" czekali niemal dwie dekady.

Zwiastun "Diabeł ubiera się u Prady 2" podzielił fanów

Po premierze oficjalnego zwiastuna "Diabeł ubiera się u Prady 2" reakcje widzów były podzielone.

Powrót, na który wszyscy czekali.

Jak to możliwe, że wygląda dokładnie tak samo. Jestem taka podekscytowana.

To wszystko, czego potrzebujemy, obiecuję, że wszyscy będziemy oglądać! - komentują zachwyceni internauci.

Podczas gdy część fanów filmowej Andy i Mirandy zachwycała się nad powrotem swoich ulubienic, inni nie kryli kąśliwych komentarzy.

Dosyć już tych sequeli. Gdzie są nowe pomysły? Oryginał jest niesamowity.

Pewnych filmów nie powinno się ruszać.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" - kiedy premiera filmu?

Premierę "Diabeł ubiera się u Prady 2" zapowiedziano na 1 maja 2026 roku, a za reżyserię ponownie odpowiada David Frankel. Jak zapowiada Studio 20th Century Fox w kontynuacji kultowej historii z 2006 roku na Mirandę i Andy będą czekać zupełnie nowe wyzwania zmieniające się nie tylko ze światem mody, ale też odejściem czytelników od prasy na rzecz cyfrowych wydań.

W obsadzie, oprócz Anne Hathaway i Meryl Streep, pojawią się także Stanley Tucci czy Emily Blunt, której mąż w 2024 roku został okrzyknięty najprzystojniejszym mężczyzną świata. W produkcji zobaczymy takie Kenneth Branagh, Justina Theroux, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Simone Ashley, komika Caleba Hearon czy Helen J. Shen.

