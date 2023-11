Plotki o kryzysie w ich związku pojawiły się już kilka dni temu. Justyna postanowiła się do nich odnieść, publikując w sieci emocjonalne wpisy na temat rozstania z Piotrem, który poinformował ją, że ma kochankę. Partnerka skoczka twierdzi, że wyrzuciła go z domu:

Wpisy z Instagrama Justyny szybko zniknęły. Potem wytłumaczyła, że to wszystko przez emocje:

Wczoraj po raz kolejny nie tylko okłamał mnie, ale i nasze dzieci. I to zaważyło na moim wpisie, który potem usunęłam na prośbę bliskich mi osób. Wiem, że nie było to z mojej strony profesjonalne i że brudów rodzinnych nie pierze w ten sposób ... Piotrek obrał taką niecodzienną taktykę zniechęcania mnie do siebie. Zaczęło się prawie rok temu. Na dzień przed Wigilią powiedział mi, że ma kochankę. Robił takie różne podchody, żeby mnie psychicznie wykończyć. Starałam się podchodzić do tego profesjonalnie, jako żona sportowca i nie utrudniać mu kariery. ... Już nie chodzi tylko o to, jak mnie potraktował, ale też o nasze dzieci - nie wiem, czy zasługują na to, żeby on był ich ojcem. Chciałam po prostu, żeby wiedział, jaką krzywdę zrobił dzieciom - mówiła w rozmowie z WP Kobieta.