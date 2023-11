2 z 9

Ewa Bilan-Stoch (32) to fotgrafka z wykształcenia i menedżerka polskich skoczków. Żona Stocha poznała Kamila (30) na zawodach w Planicy, kiedy robiła im tam zdjęcia. Ewa jest dwa lata starsza od Kamila i, choć uczęszczali do tej samej szkoły, to zaiskrzyło między nimi dopiero po jej ukończeniu. Para wzięła ślub w 2010 roku.

Ewa jest też menedżerką Kamila oraz trzech innych skoczków: Janka Ziobry, Dawida Kubackiego i Stefana Huli. Towarzyszy im na zawodach, treningach i wyjazdach. Prowadzi "Eve-nement Team".