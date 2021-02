Piotr Żyła buduje dom. Szykuje się awantura? "Uważaj, bo byłej się spodoba"

Wygląda na to, że w życiu Piotra Żyły zachodzą poważne zmiany, bo słynny skoczek narciarski właśnie pochwalić się w swoich mediach społecznościowych zdjęciami z budowy domu! Jak się okazuje, cztery kąty sportowca stanęły w malowniczym Ustroniu, a jeżeli wierzyć doniesieniom mediów, ma on zamieszkać w nim ze swoją młodszą partnerką, gwiazdą "19+" - Marceliną Ziętek. Choć fani Piotra Żyły nie kryli w komentarzach zachwytów, wielu zwróciło uwagę, że nowy dom może być kolejnym powodem do kłótni pomiędzy nim a jego byłą żoną, Justyną Żyłą.

Piotr Żyła buduje dom dla siebie i Marceliny Ziętek?

Piotr Żyła od dłuższego czasu układa sobie życie przy boku swojej nowej partnerki, 23-letniej Marceliny Ziętek, i choć para stroni on wyznawania swoich uczuć na forum publicznym, a także nie obnosi się wspólnymi, romantycznymi zdjęciami, wszystko wskazuje na to, że ich związek jest naprawdę poważny. Mimo że była żona skoczka, Justyna Żyła, również odnalazła miłość i szczęście w ramionach innego mężczyzny, nie zakończyło to trwającego od dawna konfliktu pomiędzy nią, a Piotrem Żyłą. Kobieta co jakiś czas za pomocą mediów społecznościowych wbija mu kolejne szpile i przestawia w roli ojca o nie najlepszej reputacji. Ostatnio kością niezgody pomiędzy ex małżonkami był samochód, którego Piotr Żyła miał ją pozbawić. Czy widok nowego domu wywoła w Justynie Żyle kolejne skrajne emocje? Fani skoczka narciarskiego nie mają co do tego wątpliwości.

- Uważaj bo byłej się spodoba -❤️ Powodzenia❤️ i wreszcie spokoju od ex. z szacunkiem do ojca swoich dzieci - Uuuu to się Justysia znowu zdenerwuje - Ciekawe, co na to Justysia

Komentarze internautów wywołały prawdziwe ożywienie i zagorzałą dyskusję pod najnowszym zdjęciem Piotra Żyły. Co na to Justyna Żyła? Póki co kobieta nie skomentowała całej sytuacji, natomiast w rozmowie z "Party" wypowiedziała się o rzekomych planach dotyczących ślubu jej byłego męża z jego nową partnerką:

Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale jeśli to prawda, to życzę szczęścia. Życie prywatne Piotrka mnie nie interesuje. Zależy mi tylko na tym, żeby Karolinka i Kuba byli szczęśliwi i żeby niczego im nie brakowało.

Sądzicie, że Justyna Żyła faktycznie nie odniesie się do nowego domu Piotra Żyły?

Piotr Żyła pochwalił się kolejnym, ważnym momentem ze swojego życia. Jak sam przyznał, jeszcze chwila i dom będzie gotowy!

Sądzicie, że doprowadzi do to kolejnego konfliktu pomiędzy nim a Justyną Żyłą?