Kim jest Marcelina Ziętek, nowa partnerka Piotra Żyły? Spędzili razem Walentynki! 

To wiadomość numer jeden w dzisiejszych mediach! Piotr Żyła, jak informuje Pudelek.pl, ma nową partnerkę. Według informacji portalu skoczek narciarski od kilku miesięcy związany jest z Marceliną Ziętek - 22-letnią aktorką serialu "19+" w TVN! Co ciekawe, para spędziła razem Walentynki, a aktorka opublikowała w sieci film z Piotrem - nikt jednak nie domyślił się, że to on!

Kim jest Marcelina Ziętek?

Ponoć Marcelina i Piotr chcieli ukrywać swój związek. Udawało im się to przez kilka miesięcy - do dziś, kiedy portal podał sensacyjną informację o ich relacji. Potwierdzeniem spekulacji są niektóre zdjęcia na profilach sportowca i aktorki - m.in. z wspólnych wakacji. Do tej pory jednak nie pokazali wspólnych fot, a jeśli już, to były one bardzo tajemnicze - tak jak nagranie z basenu z Walentynek! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Ziętek całuje na nim Piotra!

Kim jest Marcelina Ziętek? To 22-letnia aktorka i modelka oraz wielokrotna Miss - Miss Południa Polski Nastolatek oraz Miss Foto w konkursie Miss Zimy woj. Śląskiego w Zawierciu. Zasłynęła rolą Kai w serialu "19+" na TVN. Na Instagramie śledzi ją ponad 35 tys. fanów, a najczęściej pokazuje tam zdjęcia m.in. z wakacji oraz stylizacji - widać, że kocha podróże, sport i modę!

Marcelina jest młodsza od Piotra o 11 lat. Według relacji Pudelka spotykają się od zeszłego roku:

Marcelina mieszka w Cieszynie i auto Piotrka często stoi zaparkowane przed jej blokiem. Spotykają się już od dawna, na pewno od zeszłego roku. Kilka dni temu wybrali się razem na lody do popularnej wiślańskiej restauracji. Jeden z fanów poprosił Piotrka o autograf, ale on odmówił i szybko opuścili lokal - czytamy.

Kibicujecie tej relacji? Piotr prawie dwa lata temu rozwiódł się z Justyną Żyłą - ich rozstanie śledziła cała Polska. Mają dwoje dzieci - Jakuba i Karolinę.