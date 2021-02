Justyna Żyła zdradziła, co jej dzieci odziedziczyły po ojcu. Piotr Żyła nie będzie zadowolony?

Choć od rozstania Piotra Żyły i jego byłej żony - Justyny Żyły - minęły już ponad dwa lata, a oboje zaczęli układać sobie życie z nowymi partnerami, wciąż zdarza im się publicznie prać dawne brudy i w ostentacyjny sposób sobie dogryzać. Niedawno ich "medialna wojna" znowu się nasiliła, a wszystko przez to, że światowej sławy skoczek nie tylko zabrał swojej eks jej ukochany samochód, ale też zaczął pokazywać się w sieci z nowym autem klasy premium, którego potem sprezentował swojej partnerce - Marcelinie Ziętek. By tego było mało, sportowiec właśnie nadzoruje budowę imponującej willi, w której zamieszka wraz ze swoją dziewczyną. Wszystkie te sytuacje wpłynęły na to, że skoczek i jego była żona znów znaleźli się w centrum uwagi mediów. Teraz celebrytka postanowiła nieco wykorzystać ten szum i na łamach jednego z portali opowiedziała o swoich dzieciach zdradzając, co odziedziczyły po Piotrze Żyle. Te słowa mogą zszokować skoczka!

Justyna Żyła zdradziła, co jej dzieci odziedziczyły po Piotrze Żyle

Justyna Żyła należy do tych osób, które doskonale wykorzystują swoje "pięć minut sławy" i zmyślnie nie dają o sobie zapomnieć. Blogerka kulinarna nie tylko regularnie korzysta z Instagrama, gdzie pokazuje makijażowe, włosowe i modowe inspiracje, dzieli się przepisami na pyszne dania, ale też zdradza sekrety ze swojej prywatności. Teraz celebrytka udzieliła wywiadu serwisowi parenting.pl, podczas którego opowiedziała o swoich dzieciach i ich zainteresowaniach. Te słowa mogą nieźle zdziwić Piotra Żyłę, ponieważ o dziwo... tym razem Justyna wypowiedziała się o nim wyjątkowo ciepło. Okazuje się, że pociechy skoczka chcą pójść w jego ślady:

One są mieszanką charakterów. Są uparte, tak jak ja i Piotrek – obydwoje tacy jesteśmy. Kuba jest trochę takim leniuszkiem i taki był od urodzenia. Jest bardzo inteligentny i już dzisiaj wiem, że on krzywdy sobie w życiu nie da zrobić. Obecnie ma taki etap, że się obraził trochę na szkołę, ale dla mnie wykształcenie dzieci jest bardzo ważne - wyznała i dodaje, że obie pociechy zaczęły trenować skoki: Zarówno Karolcia, jak i Kuba trenują skoki. Kuba już 4 lata, Karolinę wyślę znowu zimą, nie ma jeszcze takich mocnych nóg, a teraz się trudno hamuje i bałam się, że nie utrzyma równowagi. Ona też jest uparta, jak jej rodzice. Jest takim żartownisiem – to ma z Piotrka. Jest szybka i energiczna - przyznała Justyna Żyła.

Celebrytka zdradziła również, że pomimo młodego wieku, jej dzieci już mają poważne plany na przyszłość.

Kiedy pytam Kubę: "Co ty będziesz robił, jak się nie będziesz uczył? Przecież nie znajdziesz dobrej pracy, nie pójdziesz na studia", odpowiada mi, że będzie skoczkiem. Z kolei Karolina chce być kosmetyczką. Oni już wiedzą, co chcą robić, ale to jeszcze się zmieni milion razy. Najważniejsze jest dla mnie, żeby robili to, co ich uszczęśliwia - dodała Justyna Żyła.

Spodziewaliście, że tak ciepło będzie wypowiadać się o byłym mężu, a może to dopiero cisza przed burzą?

Justyna Żyła i Piotr Żyła byli małżeństwem przez 12 lat. Od czasu ich rozstania, internauci są świadkami konfliktu pomiędzy tą dwójką.

Para ma dwójkę dzieci, które po rozwodzie mieszkają ze swoją mamą.