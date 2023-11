Piotr Żyła jest przyjacielem i chyba wielkim fanem Kamila Stocha. Mimo, że sam nie dostał szansy walczyć o medal olimpijski konkursie indywidualnym na dużej skoczni w Pjongczang, to niesamowicie cieszy się z sukcesu Kamila Stocha. Tuż po wygranej kolegi z drużyny, zagrał mu narodowy hymn na gitarze, a potem wrzucił pomysł na... kolejny polski banknot!

W sobotę Kamil Stoch zdobył swój trzeci tytuł mistrza olimpijskiego. Dlatego Piotr Żyła, który znany jest z poczucia humoru zaproponował wprowadzenie banknotu o nominalne 300 zł z podobizną Stocha. Trzy złote medale - 300zł na na nominale :).

Mam troszke ostatnio dużo wolnego czasu, a i jeszcze dzisiej trenerzy pozwolili wypić jedno piwo:-) a jakoś spać sie mi nie chce:-/ i tak sobie myśle ze w Polsce powinien zostać stworzony banknot 300 złotowy a na jego nominale powinien sie znaleś taki jeden skoczek narciarski Kamil Trzeci Wielki:-) a dla czego to sobie sami odpowiedzcie:-P tak że prośba do Pana prezydenta Andrzeja Dudy na śniadanie Pan zawsze mozesz zaprosić, ale jak by sie pięknie płaciło nominałem 300zł;-) a i wszyscy by byli bogatsi:-)))" - napisał Żyła na swoim Instagramie.