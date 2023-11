Kamil Stoch został w Pjongczangu mistrzem olimpijskim i dzisiaj odbyła się ceremonia wręczenia medali! Kamil Stoch stanął na najwyższym stopniu podium i otrzymał złoty medal! Co powiedział trzymając go w ręku? Jakie emocje towarzyszyły mu, gdy po raz trzeci zdobywał złoto olimpijskie?

Nie da się tego opisać słowami, pozostawię to do opisywania historykom - powiedział skromnie Stoch. - Na każdy medal trzeba było inaczej zapracować. Zapracowałem na ten bardzo szczerze, tu trzeba było zrobić to, co się umie i coś jeszcze - dodał.