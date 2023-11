Ewa Bilan-Stoch po zawodach skomentowała na Instagramie sukces swojego męża.

Co na to Kamil? Bardzo chwali żonę i uważa, że bardzo wiele jej zawdzięcza.

Złoto to też jej sukces - stwierdził 30-letni Kamil Stoch. Tam mój dom, gdzie moja żona. Czułem się bardzo dobrze mając takie wsparcie od niej tutaj na miejscu. Za to wszystko co ona dla mnie robi nigdy jej nie wypłacę i nie wypłaczę – dodał.