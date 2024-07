Piotr Woźniak-Starak zdradził, że pomysł na zrealizowanie filmu "Sztuka kochania" wymyśliła Agnieszka Woźniak-Starak. To dziennikarka zainspirowała producenta do tego, aby zainteresował się historią Michaliny Wisłockiej. Jak to się stało? Piotr Woźniak-Starak opowiedział o tym w "Dzień Dobry TVN":

Idea filmu o "Sztuce kochania" wyszła częściowo od Agnieszki. Jak akurat mieliśmy wakacje, Agnieszka czytała książkę i cały czas ją przeżywała. Ja jakby nie byłem na początku zainteresowany, ale tak przeżywała, opowiadała, że zaczęła mnie na to nakręcać, więc sam po nią sięgnąłem i od tego wyszła cała ta idea.

Piotr Woźniak-Starak czule o Agnieszce Woźniak-Starak

"Sztuka kochania" na ekrany kin wejdzie już 27 stycznia. Główną rolę zagrała Magdalena Boczarska, która wcieliła się w postać Michaliny Wisłockiej, która bardziej otworzyła Polaków na rozmowy o seksie. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier kinowych, która opowiada historię silnej kobiety. Przy okazji Piotr Woźniak-Starak napomknął o Agnieszce Woźniak-Starak:

Mam taką silną w domu. Zrobiłem film o Michalinie i mam jedną, małą Miśkę w domu, więc wiem coś o kobietach, które są walczące i wiedzą, co chcą.

Wybierzecie się do kina na "Sztukę kochania"?

Piotr Woźniak-Starak opowiedział o Agnieszce Szulim

To Agnieszka Woźniak-Starak zainspirowała męża do stworzenia "Sztuki kochania"

