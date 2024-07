Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke na początku sierpnia wzięli sekretny ślub. Media dowiedziały się o wszystkim, gdy aktorska para była już małżeństwem, dlatego nie udało się nikomu zrobić zdjęć z ceremonii. Piotr i Kasia pobrali się pod pergolą z białych kwiatów. Aktorka miała na sobie suknię w stylu lat 20. projektu Gosi Baczyńskiej i długi biały welon. Pan młody - kremowy garnitur i białą muszkę. Wśród gości znaleźli się między innymi Ola i Jolanta Kwaśniewska, dr Krzysztof Gojdź. Po uroczystości, Kasia i Piotr wybrali się w podróż poślubną. Gdzie byli? Jak ją wspomina gwiazdor filmu "Pitbull" i serialu TVN "Na noże"? Opowiedział o tym w wywiadzie dla Party.pl!

Podróż poślubna była bardzo przyjemna. Byliśmy na Rodos, pojechaliśmy, żeby pobyć razem i odpocząć po ślubie, bo ślub wiąże się ze stresem. Już rozumiem, dlaczego to się nazywa miesiąc miodowy, bo potrzeba miesiąca, żeby z Ciebie to zeszło i mieć czas na to, żeby pocieszyć się tą drugą osobą, powiedział Party.pl Piotr Stramowski.