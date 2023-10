Czy Rubików nie stać na życie na Florydzie? Caroline Derpieński: "Cyrk, cyrk, cyrk i zakłamanie"

Agata i Piotr Rubikowie przeprowadzili się do Miami, aby spełnić swój amerykański sen. Ostatnio połączyli się na live'a w ramach "Domówki u Dowborów", by porozmawiać o ich życiu w Miami. Nagle pojawił się wątek o Caroline Derpienski, na co zareagowała Agata Rubik. To nie spodobało się 22-latce, która postanowiła powiedzieć co o nich myśli. Padły mocne słowa.

Caroline Derpienski znów nie gryzie się w język. Tym razem oberwało się Rubikom

W lipcu Agata i Piotr Rubikowie przeprowadzili się do Miami, by rozpocząć nowe życie za oceanem. Żona muzyka chętnie pokazuje na swoim Instagramie, jak wygląda ich życie w nowej rzeczywistości. Ostatnio Rubikowie połączyli się z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem podczas "Domówki u Dowborów" by opowiedzieć o ich życiu w Miami. W trakcie rozmowy jeden z internautów wspomniał o rzekomo "biegającej bez majtek" Caroline Derpienski. Agata Rubik zareagowała.

Najgorsi ci, co bez majtek biegają - dodała Agata Rubik.

Instagram@agata_rubik

W rozmowie z Pudelkiem Caroline Derpienski postanowiła odbić piłeczkę nieco mocniej i odniosła się do amerykańskiego życia Rubików w Miami. Twierdzi, że nie jest ono, aż tak bajeczne, jak mogłoby się wydawać.

Dla mnie Ci ludzie to jeden wielki cyrk. Nie stać ich na życie w Miami, a na siłę próbują udawać super życie na Florydzie, pracując co chwilę w Kolbuszowie i innych polskich dożynkach, aby opłacić chociaż podstawowe mieszkanie - powiedziała Caroline Derpienski w rozmowie z Pudelkiem.

22-latka na tym jednak nie zaprzestała i postanowiła dalej podzielić się swoją opinią na temat przeprowadzki Rubików.

Myślę, że to zaplanowane działanie marketingowe, aby zdobyć popularność i "światowość" jak najszybciej, a potem za maks dwa miesiące powiedzą nam, że nie wyszło im w Miami (bo nie mają dolarsów) i będą kosić na Polakach szmal na opowieściach o amerykańskim życiu. Cyrk, cyrk, cyrk i zakłamanie - dodała.

Instagram @carolinederpienski

Na koniec 22-latka wytchnęła Rubik zazdrość i nawiązała do jej relacji z innymi celebrytkami, z którymi ona nie ma najlepszych relacji. Nawiązała również do finansów Rubików. Przesadziła?

Cóż mam powiedzieć na te zaczepki. To przyjaciółeczka numer jeden Kubickiej i Glam. Widać, że zazdrości mi bogatego życia w Miami, bo sama jak wyda dolary na podstawowe produkty spożywcze, to już płacze, że Miami takie drogie, a co dopiero jakby miała chodzić co chwilę jak ja do najdroższych restauracji. Auto na kredyt, pieniądze ciągnięte od Polaków z dożynek - stwierdziła Derpienski.

Ona to by chętnie bez majtek latała po knajpach. Ale po pierwsze, trzeba mieć pieniądze, żeby pójść do knajpy w Miami, a ona ciągle stęka, że ich nie ma. Po drugie, trzeba być wpuszczonym do dobrej knajpy, co jej nie grozi - zakończyła celebrytka.

A wy co sądzicie o całej tej sytuacji? Dajcie nam znać w komentarzach.

Instagram@piotr_rubik