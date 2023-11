Reklama

Ich rozwodem żyje pół Polski! Gdy Justyna Żyła ujawniła, że rozstała się ze znanym i lubianym skoczkiem, aż trudno było w to uwierzyć! Para uchodziła bowiem za zgodne i kochające się małżeństwo. Justyna Żyła bardzo często kibicowała swojemu mężowi podczas turniejów. Zagrzewała go do walki wraz z dwójką ich dzieci. Jednak czar prysł! Jak twierdzi kobieta, Piotr Żyła miał ją zdradzać! Justyna Żyła relacjonowała ich rozstanie w mediach społecznościowych. Co jakiś czas na jej Instagramie pojawiały się wpisy dotyczące jej małżeństwa, które istnieje już tylko na papierze. Ostatnio nawet Justyna Żyła pokazała relację z wyprowadzki Piotra z domu!

Justyna i Piotr Żyła: co z ich małżeństwem?

Do tej pory Justyna i Piotr Żyła nie potrafili dogadać się nie tylko w kwestii ich związku, ale również opieki nad dziećmi. Kobieta zarzucała skoczkowi, że porzucił ich córkę i syna i nie utrzymuje z nimi kontaktu. Piotr Żyła zaprzeczył jednak tej wersji. Najnowsza wieść głosi, że parze podobno udało się w końcu dojść do porozumienia! "Super Express" donosi, że dzieci zostaną z Justyną Żyłą. Jednak gdy Piotr nie będzie miał zawodów czy też zgrupowań, będzie się opiekował córką i synem dwa razy w tygodniu. Wygląda na to, że te ustalenia weszły już w życie.

- Ostatnio spotkaliśmy Piotra, gdy przyjechał do domu po swoje pociechy. Justyna wyszła z nimi do Piotra i pomogła usadowić się im w samochodzie - podaje "Super Express".

Jak myślicie, czy Justyna i Piotr dadzą sobie jeszcze szansę? Czy jest to w ogóle możliwe?

Justyna wystąpiła niedawno na okładce "Playboya"

Czy zgoda między nimi jest możliwa?

