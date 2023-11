Justyna Żyła opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis, w którym sugeruje, że jej mąż nie interesuje się własnymi dziećmi.

Mam nadzieję, że i Piotrowi jak i jego partnerce to co pisze da do myślenia brudy pierze się w domu. Zawsze tak myślałam ale są sytuacje kiedy nie ma się kontaktu z najbliższa osoba (najbliższa która potrzebuje cię natychmiast ..np twojej krwi) przepraszam za prywatę. Wiem pewnie wszystko obróci się przeciwko mnie(od 3 dni czekamy pod męża blokiem???? Z córką i synem nie wywleka się brudówale może jednak wychodząc na histeryczkę dzieci tatę zobaczą .??????J.Z- napisała żona Piotra Żyły.