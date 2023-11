1 z 6

Dom Piotra Żyły w Wiśle

Piotr i Justyna Żyła uchodzili za zgrane i kochające się małżeństwo. Wspólnie wychowywali dwójkę dzieci. Justyna Żyła za każdym razem, gdy skoczek startował w zawodach, pojawiała się pod skocznią i zdzierała sobie gardło zagrzewając go do walki. On z kolei dbał o to, aby jego rodzinie niczego nie zabrakło. Piotr Żyła zaangażował się nawet w budowę ich domu w Wiśle. Ten położony w malowniczym miejscu domek miał być dla nich azylem i schronieniem. Niestety, między małżonkami od dłuższego czasu nie układa się najlepiej.

Choć małżonkowie nie żyją w najlepszych relacjach, na ich profilach na Instagramie można znaleźć zdjęcia z czasów, kiedy tworzyli kochającą się rodzinę. Widać na nich również wnętrza ich pięknego domu. Jesteście ciekawi, jak mieszkali Justyna i Piotr Żyła? Sprawdźcie to w naszej galerii!

