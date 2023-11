Reklama

Justyna Żyła pokazała na Instagramie, jak Piotr Żyła wyprowadza się z domu! Na Insta Stories żony skoczka pojawiło się kontrowersyjne nagranie, na którym widać mężczyznę i starszą kobietę, którzy pakują nagrody, statuetki i inne trofea do skrzynki. Fani nie mają wątpliwości, że na filmiku widać właśnie sportowca i jego mamę! Co ciekawe, pojawił się on w sieci... w Dzień Ojca! Żenada?

Filmik zniknął już z sieci. Co było na nim widać? Piotr z mamą, którzy pakują rzeczy skoczka. Justyna dopisała tylko: pakowanko. To najprawdopodobniej oznacza, że Piotr wyprowadza się z ich rodzinnego domu w Wiśle-Kopydle.

Czy Justyna Żyła przesadziła? Fani nie mają wątpliwości! Zadają sobie pytania, po co Justyna nagrywała męża, który opuszcza ich dom i dlaczego wrzuciła ten film akurat w Dzień Ojca! Przypadek czy czysta złośliwość?

Przypomnijmy - jeszcze jakiś czas temu Żyła w wywiadach zapewniała, że jej relacje z mężem są coraz lepsze:

Umówiliśmy się z Piotrem, że nie będziemy na ten temat rozmawiać z mediami. Powiem tylko, że teraz jest między nami dobrze. Mam nadzieję, że ten kierunek zostanie zachowany - mówiła we Fleszu.

Niestety, jak widać, nie ma szans na uratowanie tego małżeństwa!

Zobacz: Piotr Żyła żąda rozwodu! Justyna boi się podziału majątku. Straci dach nad głową?

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.



Reklama

Justyna Żyła niedawno rozebrała się dla Playboya!