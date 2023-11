10 z 10

Świetnym ojcem jest też Jakub Błaszczykowski, ale on nie upublicznia zdjęć swoich dzieci. Wszystko w trosce o to, by Oliwia i Lena miały normalne dzieciństwo.

