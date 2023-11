4 maja to dla nich wyjątkowa data. To właśnie wtedy na świecie pojawiła się upragniona córeczka Anny i Roberta Lewandowskich. Klara świętuje swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji rodzice wyprawili jej huczne przyjęcie.

Anna Lewandowska postanowiła uczcić urodziny córeczki również w inny sposób. Na swoim blogu opublikowała pełen emocji wpis, w którym podsumowała miniony rok. Anna Lewandowska podziękowała córce między innymi za to, że umocniła jej związek z Robertem Lewandowskim.

To niesamowite, że trzecia istota jeszcze bardziej łączy dwójkę zakochanych ludzi. Dziecko zbliża rodziców, uwalnia zakopane pokłady uczuć, uświadamia, że są dla siebie najważniejsi. Dla tatusia nocne pobudki stały się równie ważne, co strzelanie goli w najważniejszych meczach, a to połączenie wrażliwości i siły jest jeszcze bardziej męskie, niż jego wysportowane ciało - napisała wzruszona mama Klary Lewandowskiej na swoim blogu.

Anna Lewandowska w swoim emocjonalnym wpisie zauważyła również różnicę, jaka zaszła w niej samej po tym, jak została mamą.

To niesamowite, że istota, której charakter i osobowość wciąż się kształtują, potrafi zmieniać priorytety. Klara moje zmieniła. Brudna, niewyspana, bez wolnej chwili na ulubiony trening, a mimo to najszczęśliwsza na świecie. Dzisiaj taka jestem. Jeszcze rok temu było to dla mnie nie do pomyślenia - podkreśla Anna Lewandowska.