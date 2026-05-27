Alicja Szemplińska dopiero co wróciła z Eurowizji, a już ponownie stanęła na scenie, wracając do swoich artystycznych obowiązków. Jej występ podczas koncertu "Nie ma jak u mamy" wyjątkowo poruszył publiczność. Szczególnego charakteru całemu wydarzeniu dodała obecność mamy wokalistki, która towarzyszyła jej na scenie w tym wyjątkowym momencie.

Alicja Szemplińska na koncercie "Nie ma jak u mamy"

Alicja Szemplińska nie zwalnia tempa po emocjach związanych z Eurowizją. Zaledwie kilka dni po powrocie z Wiednia, gdzie reprezentowała Polskę z utworem "Pray" i zajęła wysokie 12. miejsce, artystka pojawiła się na scenie podczas wyjątkowego koncertu "Nie ma jak u mamy" zorganizowanego z okazji Dnia Matki. Wydarzenie odbyło się w Toruniu i zgromadziło największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które wystąpiły u boku swoich mam.

Najwięcej emocji wzbudził jednak występ samej Szemplińskiej, która wykonała kultowy utwór Violetty Villas "Dla ciebie, mamo". Wokalistce towarzyszyła mama Izabela, która od lat wspiera córkę zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Ich wspólna obecność na scenie nadała koncertowi niezwykle osobisty i wzruszający charakter, a widzowie nie kryli emocji. Delikatny repertuar, rodzinna atmosfera i szczere gesty sprawiły, że występ Alicji został jednym z najbardziej poruszających momentów całego wieczoru.

Kim jest mama Alicji Szemplińskiej?

Mama Alicja Szemplińska od lat pozostaje jej największym wsparciem - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Izabela Nadratowska na co dzień pracuje jako nauczycielka języka angielskiego oraz opiekunka samorządu uczniowskiego w jednym z liceów w Ciechanowie.

Choć stroni od medialnego rozgłosu, regularnie towarzyszy córce podczas najważniejszych momentów jej kariery. Wspierała ją między innymi podczas Eurowizji 2026, pojawiając się zarówno na lotnisku, jak i w Wiedniu, gdzie osobiście kibicowała Alicji podczas konkursowych występów.

To właśnie mama zaszczepiła w Alicji miłość do Eurowizji i muzyki. Jak wspominał ojciec wokalistki, Izabela razem z córką od najmłodszych lat oglądała kolejne edycje konkursu, a mała Alicja marzyła, by kiedyś sama stanąć na tej scenie. Rodzice artystki mieli również ogromny wpływ na rozwój jej talentu - zachęcali ją do udziału w programach muzycznych i wspierali w pierwszych konkursach wokalnych. Dziś Izabela Nadratowska pozostaje dla córki nie tylko mamą, ale także ogromnym oparciem i motywacją do dalszego rozwoju.

