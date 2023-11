1 z 7

Trwają prace na filmem o związku księcia Harry'ego i Meghan Markle. "Harry and Meghan: The Royal Love Story", bo taki tytuł nosi produkcja, będzie ma mieć swoją premierę jeszcze przed planowanym na 19 maja ślubem 33-letniego brytyjskiego księcia z 36-letnią amerykańską aktorką. Do internetu właśnie trafiły pierwsze zdjęcia z planu! Widać na nich odtwórców głównych ról: Parisę Fitz-Henley i Murraya Frasera, którzy wcieli się w główne role. Trzeba przyznać, że dobrano ich idealnie. Wyglądają niemal identycznie jak słynni narzeczeni!

Co więcej, okazuje się, że w filmie nie zabraknie nawet scen... łóżkowych! Poznajcie szczegóły na kolejnych stronach.

