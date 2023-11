Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan bardzo długo starali się o dziecko, korzystając z metody in-vitro. Gwiazda w pewnym momencie szczerze przyznała, że po dwóch poronieniach powoli traciła nadzieję na ciążę.

Do 12. tygodnia, po zapłodnieniu in vitro staramy się nie cieszyć tym faktem, bo wiemy, że wszystko się może jeszcze wydarzyć. Ja muszę przyznać, że u mnie się to wydarzyło i to dwa razy. To jest straszne, bo z jednej strony masz ogromną radość i bardzo się cieszysz, chcesz się z tym podzielić ze wszystkimi, z rodzicami, ale wiesz, że to nie ma sensu. Nawet twój mąż się z tego nie cieszy, bo nie może, nie wie, jak to się skończy - wyznała Małgorzata Rozenek.