Chyba żaden z fanów zespołu Ira nie myślał, że podczas ich koncertu w warszawskiej Stodole wydarzy się coś historycznego dla polskiego show-biznesu! Lider tej legendarnej grupy - Artur Gadowski - ogłosił ze sceny, że Radosław Majdan (obecny podczas koncertu), wkrótce zostanie ojcem. A to oznaczać mogło tylko jedno - Małgorzata Rozenek jest w ciąży, o czym poinformował jako pierwszy magazyn "Party"!

Małgorzata Rozenek jest w ciąży! To pierwsze dziecko Radka Majdana!

Radosław od lat przyjaźni się z chłopakami z grupy IRA, a najbardziej z gitarzystą Piotrem Koncą. Co ciekawe - grali nawet razem w nieistniejącym już zespole "The Trash". Mało kto wie, że Majdan ma zamiłowanie nie tylko do sportu, ale i muzyki, z powodzeniem gra na gitarze. To właśnie podczas koncertu IRY w Stodole ogłoszono wszystkim, że 47-letni bramkarz po raz pierwszy zostanie ojcem! Jak udało nam się dowiedzieć, Radosław jest przeszczęśliwy, niemniej jego żona, Małgorzata! Para nigdy nie ukrywała, że stara się o dziecko - i choć niepowodzeń było kilka - udało im się spełnić swoje największe marzenie. A to oznacza jedno - najbliższe święta Bożego Narodzenia będą dla ich całej rodziny wyjątkowe. Party.pl ma pierwsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek-Majdan z ciążowym brzuszkiem - jest już naprawdę widoczny!

Jak myślicie, czy Małgosia urodzi chłopca czy dziewczynkę? W jednym z wywiadów Rozenek zdradziła, że ma już wybrane imię dla... córki!

Uwielbiam pełne imiona, jakbym miała córkę, to dałabym jej na imię Helena - mówi Małgorzata Rozenek Majdan w "Pani".

Przypomnijmy - synowie gwiazdy to Tadeusz i Stanisław. Jednak jakiej płci będzie dziecko Gosi i Radka dowiemy się najpewniej za kilka miesięcy.

Zobaczcie ten fragment z koncertu!

Piotr Konca, gitarzysta IRY, i Radosław znają się i przyjaźnią od lat!

