Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zostaną rodzicami! Te radosne informacje podaje na okładce jako temat numer jeden magazyn "Party" - od poniedziałku w sprzedaży. Potwierdzone też zostały w niezwykły sposób - informację o ciąży Małgorzaty Rozenek-Majdan podano na jednym z warszawskich koncertów! Z magazynu "Partyy" dowiemy się również, kiedy wielka gwiazda TVN urodzi swoje trzecie dziecko. Dla Radosława będzie to pierwszy potomek! Co jeszcze?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan starali się o dziecko metodą in vitro od kilkunastu miesięcy. W trakcie prezenterka wydała nawet na ten temat książkę - "In vitro. Rozmowy intymne". Gwiazda w ten sposób chciała nagłośnić skalę problemu, jakim jest chociażby finansowanie in vitro dla par starających się o dziecko. Z sukcesem - jej publikacja spotkała się ze sporym zainteresowaniem, wywołała niemałe zamieszanie w świecie polityki.

Z czasem entuzjazm pary opadał - Małgorzata przyznała w jednym z wywiadów, że dwukrotnie poroniła. Pojawiły się myśli o adopcji trzeciego dziecka:

Myślenie o trzecim dziecku powoli się we mnie wygasza. Przez dwa lata myślałam bardzo intensywnie. Oboje jesteśmy w tych staraniach zdeterminowani, chociaż powoli tracimy nadzieję. Powoli tracimy nadzieję. Czasu nie oszukasz, wieku też. Płodność 20-latki jest nieporównywalnie większa niż kobiety po 40. Czasem trzeba potrafić powiedzieć sobie "stop". Pamiętać, że chodzi o dziecko, które jeszcze musisz mieć siłę wychować. Poświęcić mu czas i energię... - mówiła w jednym z wywiadów Małgorzata.

Na szczęście parze udało się i już wkrótce zostaną rodzicami! Kiedy? O tym tylko w nowym "Party". A już teraz na Party.pl możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek-Majdan z ciążowym brzuszkiem!

Co jeszcze w świątecznym numerze? Martyna Wojciechowska szczerze o relacji z Przemkiem Kossakowskim i o walce o dom dla przybranej córki! Ponadto - wojna Maryli Rodowicz z mężem, a także dodatek na święta - jak do Wigilii szykują się polskie gwiazdy, najpiękniejsze zdjęcia choinek oraz święta w rodzinie królewskiej. A to wszystko w nowym "Party" - w sprzedaży od poniedziałku!

Małgorzata Rozenek zostanie mamą trzeci raz!

Staś i Tadzio będą mieli braciszka czy siostrzyczkę? Tego jeszcze nie wiadomo!

