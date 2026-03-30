Ogromne emocje po występie Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej w "Tańcu z Gwiazdami". W piątym odcinku para po raz kolejny zaprezentowała się na parkiecie i tym razem zatańczyli cza-czę. Niestety, jurorzy nie byli dla nich zbyt łaskawi i przyznali im niewiele punktów. Fani show nie mogą uwierzyć, posypały się mocne komentarze.

Kędzierski i Tarnowska nie zachwycili jurorów w "Tańcu z Gwiazdami"

W piatym odcinku osiemnastej edycji tanecznego show Polsatu nie brakowało spektakularnych występów i najwyższych not do jurorów. Gamou Fall i Hania Żudziewicz zrobili show z Dodą w "Tańcu z Gwiazdami", a występ Natsu podzielił fanów show. Sporo emocji wywołały także niskie noty dla Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej. Para zatańczyła dziś wieczorem cza-czę. Jak ich taniec ocenili jurorzy? Niestety, para otrzymała zaledwie 18. punktów. Najmniej przyznała im Iwona Pavlović, która podniosła tabliczkę z oceną 2.

Śmiem twierdzić, że lepiej śpiewasz niż tańczysz komentowała Iwona Pavlović po tym, jak podczas występu Kedzierski zaśpiewał fragment piosenki.

Fani "Tańca z Gwiazdami" grzmia ws. ocen dla Piotra Kędzierskiego

Do sieci trafiło już nagranie z występem Piotra Kędzierskiego i Magdalent Tarnowskiej, a w komentarzach aż zawrzało. Fani programu nie mogą uwierzyć, że jurorzy tak nisko ocenili występ pary. Najbardziej dostało się Iwonie Pavlović. Internauci nie mieli litości.

Iwona przegięła, zdecydowanie

Oj bardzo niesprawiedliwe oceniony taniec grzmia fani.

Zobaczcie, jak na parkiecie w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" poradzili sobie Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Na szczęście, pomimo niskich ocen zobaczymy ich w kolejnym odcinku show. Dziś wieczorem z program pożegnali się Natsu i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News