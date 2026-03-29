Wystartował piąty odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Para zaprezentowała energiczne disco do wielkiego hitu disco polo.

Fabijański i Suryś zachwycili w "Tańcu z Gwiazdami"

Tydzień temu w rodzinnym odcinku tanecznego show Polsat nikt nie odpadł, więc w piątym odcinku pożegnamy aż dwie pary. W związku z decyzją produkcji Fabijański apelował przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" i prosił fanów o wsparcie. Aktor w najnowszej odsłonie programu razem z Julią Suryś zatańczyli disco do piosenki "Halo tu Londyn" zespołu "Weekend".

Fabijański i Suryś dali czadu na parkiecie, a jurorzy byli pod wrażeniem ich występu. "Cudeńko" mówiła zaraz po ich tańcu Iwona Pavlović.

Wszystko było fajnie, praca nóg, praca stóp. Zabrakło mi jednej rzeczy, disco jest tańczone bardziej z przepony komentowała jurorka.

Ostatecznie Seastian Fabijański i Julia Suryś otrzymali od jurorów aż 38 punktów.

Fani komentuja disco w wykonaniu Fabijańskiego i Suryś w "TzG"

Do sieci trafił już fragment występu Fabijańskiego w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Fani show Polsatu od razu ruszyli z komentarzami. Jak internauci ocenili taniec aktora i jego tanecznej partnerki?

Z każdym kolejnym odcinkiem występy Sebastiana to czysta przyjemność , radość i świetna zabawa oglądania

Sebastian, życzę Ci chłopaku żebyś wygrał ten program. Tańczycie rewelacyjnie komentuja fani.

Zobaczcie, jak Sebastian Fabijański rozpalił parkiet. Myślicie, że ten występ zapewni mu przejście do kolejnego odcinka? My mocno trzymamy kciuki!

fot. VIPHOTO/EAST NEWS