Trwa piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". W najnowszej odsłonie show Polsatu, który przebiega pod hasłem "Guilty pleasure", Natsu zaprezentowała hip hop. Jak jej poszło? Jurorzy przyznali Natsu i Wojciechowi Kucinie sporo punktów?

Natsu zatańczyła hip hop w "Tańcu z Gwiazdami"

Tydzień temu, w rodzinnym odcinku tanecznego show Polsatu Natsu zatańczyła u boku Wojciecha Kuciny i swojego taty. Teraz influencerka pojawiła się w piatym odcinku i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaprezentowała hip hop. Zaledwie kilka dni temu Natsu zaskoczyła gorzkim wyznaniem przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Okazało się wówczas, że uczestniczka osiemnastej edycji show rozchorowała się.

Mam nadzieję, że podołamy, ale jest to dla mnie też nowość bo hip hop jest kompletnie inny niż taniec towarzyski i trzeba tam jeszcze więcej luzu influencerka mówiła dla Party.pl.

Dziś wieczorem Natsu i Wojciech Kucina weszli na parkiet "Tańca z Gwiazdami" i zatańczyli hip hop. Jak występ influencerki skomentowala Iwona Pavlović?

Natalio, na pewno był to dobry twój występ, na pewno był to efektowny twój występ. (...) Troszeczkę tego rytmu w ciele mi u ciebie cały czas brakuje oceniła jurorka.

Fani "Tańca z Gwiazdami" podzieleni po występie Natsu

Nagranie z występem Natsu trafiło już do sieci. Hip hop w wykonaniu gwiazdy internetu wywołał lawinę komentarzy. Fani show są mocno podzieleni. Jedni są zachwyceni i żałują, że Natsu zdobyła od jurorów tylko 27 punktów, inni gorzko komentują jej taniec i wróżą, że dziś wieczorem influencerka odpadnie z programu.

KLASA SAMA W SOBIE!!!

Jest rytm jest luz jest przepięknie komentuja zachwyceni fani.

Z drugiej strony pojawily się gorzkie wpisy:

Czuję, że ta para opuści dzisiaj program

Powinni dziś odpaść komentują internauci.

Zobaczcie, jak w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli Natsu i Wojciech Kucina.

Zobacz także:

fot. Wojciech Olkusnik/East News