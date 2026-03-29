5. odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiadany był przez cały tydzień przede wszystkim innymi niż klasyczne tańce towarzyskie stylami tańca, a także wybieranymi przez gwiazdy piosenkami. Gamou Fall z Hanią Żudziewicz zatańczyli do piosenki Dody "Dżaga", a to, co wydarzyło się podczas ich występu, zaskoczyło całą widownię.

Gamou Fall i Hani Żudziewicz z Dodą w "Tańcu z Gwiazdami"

Gdy tylko w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" na żywo wybrzmiały pierwsze nuty utworu "Dżaga" z repertuaru Dody, kamery pokazały Gamou z piosenkarką, która osobiście pojawiła się w odcinku, odgrywając nawet w chorografii pary krótką scenkę humorystyczną na początku i na końcu tańca. Do "Dżagi" Gamou Fall i Hania Żudziewicz zatańczyli pełnego energii, szybkiego jive'a, a charakteru całemu show dodały też świetnie prezentujące się w kamerze stroje. Nie zabrakło nie tylko robiących wrażenie figur, lecz także tych wpisanych w podstawy tego latynoamerykańskiego tańca. Po zakończeniu choreografii w studiu rozbrzmiały gromkie brawa. A jak taniec oceniło jury?

Tak oceniono jive'a Gamou i Hani

Gromkie brawa publiczności były świetną zapowiedzią jeszcze bardziej cieszących Gamou i Hanię ocen. Tomasz Wygoda docenił technikę Gamou Fall, skupiając szczególną uwagę na brzuchu oraz pracy stóp. Ponadto zwrócił uwagę na postęp aktora w tańcu, który widoczny jest z odcinka na odcinek. Słów pochwał nie szczędziła też tego wieczoru Ewa Kasprzyk.

100% jive'a w jive'ie. Stworzyliście super dżagę, której nie da się ogarnąć umysłem powiedziała Kasprzyk.

Kiedy para dotarła już na do Pauliny Sykut-Jeżyny, by poznać noty od jury, stało się jasne, że Gamou Fall i Hania Żudziewicz w końcu zdobyli swojego upragnione 4 dziesiątki. Na najwyższa notę zdecydowała się zarówno Ewa Kasprzyk, jak i Tomasz Wygoda, Rafał Maserak i Iwona Pvlović. Gratulacje!

