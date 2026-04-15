Paulina pojawiła się w programie "Farma" zaledwie kilka tygodni przed wielkim finałem razem z dwójką nowych uczestników. Jej pojawienie się na "Farmie" wywołało niemałe zamieszanie, a jej humor i energia sprawiły, że pozostali od razu obdarzyli ją sympatią, a w szczególności zrobił to Aksel, który nie ukrywał, że Paulina mu się spodobała. A jak wygląda ich relacja po programie? Są parą? Paulina z "Farmy" przypadkiem to ujawniła i zaskoczyła metamorfozą.

Paulina z "Farmy" przeszła metamorfozę

Paulina na "Farmie" pojawiła się jako przyjaciółka Janosika. Szybko się okazało, że odwiedziny przedłużyły się, a Paulina skorzystała z oferty prowadzących program i zdecydowała się zostać jedną z uczestniczek. Pierwszego dnia nie kryła entuzjazmu nawet podczas codziennego obrządku, a podczas zadania tygodnia sumiennie pracowała. Zgodnie ze swoją wizytówką każdego dnia ujawniała, że faktycznie jest wulkanem energii.

Wulkan energii, który każdą przygodę potrafi zmienić w show pełne blasku i humoru. Choć jest duszą towarzystwa, za jej uśmiechem kryje się wrażliwa i czuła natura. Życie na wsi to dla niej zupełna nowość, a największym wyzwaniem mogą okazać się… kury i myszy, które niejednego przyprawiłyby o dreszcz emocji. Do programu dołączyła jako wsparcie Łukasza Januszczaka, a jeśli któreś z nich wygra, świętować będą na wspólnej wycieczce do Nowego Jorku - czytamy o Paulinie w oficjalnej wizytówce uczestniczki 'Farmy'

Okazuje się, że Paulina zdecydowała się odkryć karty i jeszcze przed finałem "Farmy", który już 5 maja, pochwaliła się zdjęciami z podróży i przy okazji zaskoczyła metamorfozą. Okazuje się, że Paulina ma nie tylko o wiele dłuższe włosy, mocno wyszczuplała, ale wygląda też na naprawdę szczęśliwą. Tylko spójrzcie na te kadry z Barcelony!

Paulina po "Farmie" spotyka się z Akselem?

Co ciekawe, na "Farmie" Paulina doskonale dogadywała się z Akselem. Ich wspólne żarty i rozmowy sprawiały wrażenie, że między tą dwójką może zaiskrzyć, a Aksel nie ukrywał, że przyjaciółka Janosika naprawdę mu się podoba. Jak wiadomo uczestnicy wrócili już do domów, bo program był kręcony latem 2025, a co z relacją Pauliny i Aksela? Uczestniczka zaskoczyła nagraniem, które rzuca światło na tę sytuację. Paulina z okazji dnia Singla zaskoczyła nagraniem ze swoim kotem. Czyżby w ten sposób ujawniła, że relacja z Akselem pozostała jedynie koleżeńska? Zobaczcie sami!

