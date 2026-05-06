Bagi ogłosił, że pojawi się w finale 5. edycji „Farmy” w Polsacie. Zapowiedział, że 7 maja widzowie mają dostać głos, który realnie będzie się liczył. Dziś już wiadomo, o co chodzi. W sieci ruszyło głosowanie. To pierwszy raz w historii polskiej edycji programu.

Finał "Farmy" 5"

Finałowy tydzień programu właśnie trwa, a emocje rosną z odcinka na odcinek. W grze pozostało już tylko czterech uczestników: Karolina, Wojtek, Aksel i Paulina. Dziś dowiemy się, kto ostateczne zawalczy o złote widły w wielkim finale.

W trakcie finału uczestników "Farmy" będzie czekać jeszcze jedna niespodzianka. Na wydarzeniu pojawi się również Bagi, który już na początku tygodnia przekazał, że udało mu się przekonać Polsat, by oddać widzom głos mający znaczenie podczas finału. Dziś już wiadomo, że chodzi o dodatkowe głosowanie.

Finał "Farmy". Widzowie wybiorą ulubionego farmera V edycji

Tuż po odcinku "Farmy", w którym odpadła Dominika, produkcja przekazała sensacyjne wieści ws. finału. Do 7 maja do godziny 16:00 będzie trwało głosowanie na ulubionego farmera V edycji. Jak przekazano:

Jak obiecał, tak zrobił! Razem z Bagim otwieramy internetowe głosowanie na ulubionego Farmera 5. edycji! To Wasz głos naprawdę ma znaczenie – to Wy zdecydujecie, który z Farmerów zdobędzie tytuł Ulubieńca Widzów Internetu.

Jak głosować?

W komentarzu napiszcie imię osoby, która skradła Wasze serce na FarmieJedna osoba = 1 głos. (...) Na Wasze głosy czekamy do 7.05 godz. 16:00

Okazuje się, że to nie wszystko. Ulubionego uczestnika "Farmy" wg widzów ogłosi Bagi:

Bagi pojawi się na Finale Farmy z wynikami i przekaże głos Internetu całej widowni. Głosujcie i pokażcie, kogo polubiliście najbardziej!

