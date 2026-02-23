18. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Już 1 marca wszystkie pary celebrytów rozpoczną występy, prezentując swoje taneczne umiejętności. Prowadząca taneczny hit Polsatu, Paulina Sykut-Jeżyna, opublikowała w sieci wpis, który rozgrzał wszystkich oczekujących na najbliższą edycję. Internauci nie kryli emocji.

Paulina Sykut-Jeżyna wprost o nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Paulina Sykut-Jeżyna wraz z Krzysztofem Ibisz poprowadzą 18. edycję „Tańca z Gwiazdami”. Prezenterzy odebrali wspólnie nagrodę Marki Roku "Fenomen" dla "Tańca z Gwiazdami". Wówczas w mediach społecznościowych potwierdzili, że zobaczymy ich w marcowej edycji tanecznego show.

"Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się już 1 marca, na co z niecierpliwością czekają stali widzowie show. To oznacza, że został dokładnie tydzień do startu programu. Jak się okazało, na rozpoczęcie show nie może się doczekać sama prowadząca, Paulina Sykut-Jeżyna. Na swoim Instagramie gwiazda Polsatu dodała zdjęcie, na którym prezentuje się niezwykle elegancko w kunsztownej marynarce i muszce. Całość opatrzyła słowami:

A za tydzień o tej porze gotowi do @tanieczgwiazdami @polsatofficial ogłosiła we wpisie Paulina Sykut.

Wpis Pauliny Sykut rozgrzał emocje widzów przed premierowym odcinkiem

Pod wpisem Pauliny Sykut-Jeżyny o nadchodzącym premierowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło komentarzy od zachwyconych internautów. Prowadząca przypomniała wszystkim widzom, że już w tym tygodniu rozpocznie się show, na które czekali ostatnie miesiące. W sekcji komentarzy panował żywy entuzjazm fanów "Tańca z Gwiazdami"

Superrr czekam, już nie mogę się doczekać

Super pani prowadzi pisali internauci.

Premierowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsat już 1 marca o godzinie 19:55. W programie zatańczy 12 par, z których każda otrzymała już swój oficjalny numer. Jedno jest pewne, najnowsza edycja zapowiada się jako jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń tego sezonu.

