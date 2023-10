Jan i Lenka Klimentowie świętowali 14. rocznicę związku. Dziś są już szczęśliwymi rodzicami małego Cristianka, a ich miłość z roku na rok jest coraz silniejsza. Tancerka opublikowała poruszający post dedykowany mężowi:

Kocham najmocniej i dziękuję za to, że mogłam z tobą stworzyć naszą cudowną rodzinę, za to że mogę z tobą spędzać codziennie piękne życie, dziękuję za każde dobre Ranko♥️

Pokazali też mnóstwo archiwalnych zdjęć.

14. rocznica związku Jana i Lenki Klimentów

Jan i Lenka Klimentowie z "Tańca z Gwiazdami" mają powody do radości. 19 sierpnia świętowali już 14 rocznicę swojego związku. Zakochani poznali się w Polsce, Jan Kliment oświadczył się ukochanej w 2014 roku, a zaledwie dwa lata później wzięli ślub. W grudniu zeszłego roku powitali na świecie swojego ukochanego synka Christiana. Jan i Lenka Klimentowie starali się o dziecko sześć lat. Droga do rodzicielstwa nie była łatwa, ale udało im się spełnić marzenie o rodzinie, a mały Christianek jest ich największą dumą i miłością.

Uczucie Lenki i Jana Klimentów z roku na rok rośnie w siłę, a fani wzruszają się obserwując ich relację. W tym roku Klimentowie świętują już 14. rocznicę swojego związku. Lenka Kliment uczciła to poraszającym wpisem na Instagramie:

To już 14 lat♥️ dla kogoś za długo dla nas jeszcze całe życie przed nami… Jeszcze tyle lat razem, cała nasza rodzinka. Tych 14 lat minęło jak jeden rok, a przecież tyle różnych rzeczy, sytuacji, zdarzeń... Po prostu tyle się tego wydarzyło, że nawet Instagram by tego nie pojął a więc wybrałam tylko tych 10 zdjęć które się tu zmieszczą a przecież bardzo ciężko było wybrać????????, bo ich tyle. (Dobrze, że w tamtych czasach aż tak telefonów nie było też nie było Instagrama i nie mam wszystkich zdjęć z naszego początku).

Instagram @lenkakliment

Lenka Kliment wraca do pięknych początków związku z ukochanym. Pisze o uczuciach do Jana Klimenta i o jego uczuciach do niej, które odmieniły jej życie:

Ale zaczyna się od naszego pierwszego wspólnego zdjęcia właśnie w Polsce, bo to Polska, znów się powtarzam, nas połączyła! ♥️ Kocham najmocniej i dziękuję za to, że mogłam z tobą stworzyć naszą cudowną rodzinę, za to że mogę z tobą spędzać codziennie piękne życie, dziękuję za każde dobre Ranko♥️ Z tobą zaczęłam poznawać świat, zaczęłam ryzykować, próbować… przestałam się tyle bać. Bo mam ciebie! Stoisz ze mną murem! Jesteś moim mężem ale przede wszystkim jesteś moim przyjacielem i moim wsparciem♥️ Dziękuję můj miláčku

Klimentowie podzielili się również tym, jak spędzili dzień swojej rocznicy. Fani są poruszeni ich relacją i nie szczędzą im komplementów i serdeczności w ważnym dniu:

- Są państwo tacy piękni i w tym tacy prawdziwi!???? Gratulacje i jeszcze więcej miłości na następne lata ❤️

- Cudownie się na Was patrzy ???? dużo miłości , szacunku i abyście zawsze byli tak pozytywną parą . A Ty - Lenko jesteś jak słońce w bardzo pochmurny dzień . Wszystkiego naj naj z całego ♥️.

- ❤️ piękni i szczęśliwi razem ???? i tak trzymac????

Instagram @janekkliment

