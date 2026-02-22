W sobotę 21 lutego odbyła się premiera 17. sezonu programu "Mam talent!" w stacji TVN. Największe emocje wzbudził powrót Agustina Egurroli, który po wieloletniej przerwie znów zasiadł w jury popularnego show. Egurrola wcześniej opuścił TVN na rzecz Telewizji Polskiej, a jego transfer wywołał swego czasu niemałe zamieszanie. Teraz powrócił do miejsca, w którym przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych jurorów. W obecnej edycji towarzyszą mu Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska i Marcin Prokop.

W 17. sezonie doszło również do dużej zmiany wśród prowadzących. Paulina Krupińska zadebiutowała jako nowa gospodyni programu, zastępując Agnieszkę Woźniak-Starak. Krupińska dołączyła do Jana Pirowskiego, który już wcześniej prowadził "Mam talent!". Wybór Krupińskiej poprzedził casting, w którym, jak sama podkreśla w rozmowie z Pudelkiem, rywalizowało około dziesięciu osób. Ostatecznie to właśnie ona pojawiła się na antenie TVN, a jej debiut natychmiastowo został oceniony przez widzów.

Widzowie nie przebierają w słowach po pierwszym odcinku "Mam talent"

Zmiana składu jury i powrót Agustina Egurroli natychmiast odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Na profilach stacji TVN pojawiły się zarówno głosy pełne entuzjazmu, jak i mniej pozytywne opinie. Fani docenili powrót Egurroli, pisząc:

Bardzo fajnie, że Agustin powrócił, razem Agnieszka od zawsze byli motorem napędowym tego programu. Oni są mega, Fajnie, że wrócił Agustin, boki idzie zrywać napisał jeden z telewidzów.

Wśród skrajnych komentarzy nie zabrakło też mniej pozytywnych recenzji, co tylko potwierdza, jak duże emocje program TVN wzbudza w jego wiernych fanach. Jeden z Internautów o Egurroli napisał: „Przez tego gościa nie da się tego oglądać”.

Z niemal wyłącznie pozytywnego odbioru może z kolei cieszyć się Paulina Krupińska. W komentarzach na jej profilu na Instagramie dominują pełne entuzjazmu wpisy oglądających program.

Najlepsza! Brakowało takiej ciepłej osoby; Bardzo się cieszę, że dołączyłaś; Lepiej wybrać nie mogli czytamy głosy internautów.

Krupińska została przyjęta przez widzów bardzo ciepło, co już na starcie buduje jej silną pozycję w programie.

Takie sceny już w pierwszym odcinku

Pierwszy odcinek 17. sezonu "Mam talent" wywołał ogrom emocji w sieci nie tylko ze względu na odświeżony skład jurorów i prowadzących. 21 lutego pierwszy uczestnik zdobył złoty przycisk. Faworytką Julii Wieniawy, której zagwarantowała miejsce w półfinale, stała się 10-letnia Nina Żubrowska Mestre. Młoda wokalistka wzruszyła publikę do łez emocjonującym wykonaniem piosenki po francusku.

