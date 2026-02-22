Burza po "Mam Talent". Tak widzowie ocenili powrót Egurroli i debiut Krupińskiej
"Mam talent" wrócił na antenę TVN z 17. sezonem i nowym składem. Agustin Egurrola po latach znów zasiadł za jurorskim stołęm, a Paulina Krupińska zadebiutowała jako prowadząca. Widzowie natychmiast ocenili zmiany, a w sieci zawrzało od pełnych emocji opinii telewidzów.
W sobotę 21 lutego odbyła się premiera 17. sezonu programu "Mam talent!" w stacji TVN. Największe emocje wzbudził powrót Agustina Egurroli, który po wieloletniej przerwie znów zasiadł w jury popularnego show. Egurrola wcześniej opuścił TVN na rzecz Telewizji Polskiej, a jego transfer wywołał swego czasu niemałe zamieszanie. Teraz powrócił do miejsca, w którym przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych jurorów. W obecnej edycji towarzyszą mu Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska i Marcin Prokop.
W 17. sezonie doszło również do dużej zmiany wśród prowadzących. Paulina Krupińska zadebiutowała jako nowa gospodyni programu, zastępując Agnieszkę Woźniak-Starak. Krupińska dołączyła do Jana Pirowskiego, który już wcześniej prowadził "Mam talent!". Wybór Krupińskiej poprzedził casting, w którym, jak sama podkreśla w rozmowie z Pudelkiem, rywalizowało około dziesięciu osób. Ostatecznie to właśnie ona pojawiła się na antenie TVN, a jej debiut natychmiastowo został oceniony przez widzów.
Widzowie nie przebierają w słowach po pierwszym odcinku "Mam talent"
Zmiana składu jury i powrót Agustina Egurroli natychmiast odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Na profilach stacji TVN pojawiły się zarówno głosy pełne entuzjazmu, jak i mniej pozytywne opinie. Fani docenili powrót Egurroli, pisząc:
Bardzo fajnie, że Agustin powrócił, razem Agnieszka od zawsze byli motorem napędowym tego programu. Oni są mega, Fajnie, że wrócił Agustin, boki idzie zrywać
Wśród skrajnych komentarzy nie zabrakło też mniej pozytywnych recenzji, co tylko potwierdza, jak duże emocje program TVN wzbudza w jego wiernych fanach. Jeden z Internautów o Egurroli napisał: „Przez tego gościa nie da się tego oglądać”.
Z niemal wyłącznie pozytywnego odbioru może z kolei cieszyć się Paulina Krupińska. W komentarzach na jej profilu na Instagramie dominują pełne entuzjazmu wpisy oglądających program.
Najlepsza! Brakowało takiej ciepłej osoby; Bardzo się cieszę, że dołączyłaś; Lepiej wybrać nie mogli
Krupińska została przyjęta przez widzów bardzo ciepło, co już na starcie buduje jej silną pozycję w programie.
Takie sceny już w pierwszym odcinku
Pierwszy odcinek 17. sezonu "Mam talent" wywołał ogrom emocji w sieci nie tylko ze względu na odświeżony skład jurorów i prowadzących. 21 lutego pierwszy uczestnik zdobył złoty przycisk. Faworytką Julii Wieniawy, której zagwarantowała miejsce w półfinale, stała się 10-letnia Nina Żubrowska Mestre. Młoda wokalistka wzruszyła publikę do łez emocjonującym wykonaniem piosenki po francusku.
Zobacz także: