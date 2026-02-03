Sebastian Karpiel-Bułecka pogrążył się w żałobie. Zmarła bliska mu osoba

Zmarły Józef Gąsienica-Sobczak był jedną z najwybitniejszych postaci w historii polskich sportów zimowych. Swoją karierę sportową rozpoczął od biegów narciarskich, a następnie współtworzył sukcesy polskiego biathlonu. Był wujem znanego muzyka Sebastiana Karpiela-Bułecki i przez wiele lat inspirował kolejne pokolenia sportowców. Informację o jego śmierci podał Urząd Gminy Kościelisko.

Sportowiec zmarł w wieku 91 lat. Jego śmierć poruszyła nie tylko rodzinę, ale i środowisko sportowe. Był uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich biathlonistów. W swojej karierze sięgnął po tytuł wicemistrza świata, zarówno indywidualnie, jak i w drużynie.

Nie żyje Józef Gąsienica-Sobczak. Wujek Sebastiana Karapiel-Bułecki był legendą

Józef Gąsienica-Sobczak reprezentował Polskę podczas czterech zimowych igrzysk olimpijskich. Wystąpił kolejno w Cortinie d’Ampezzo w 1956 roku, Squaw Valley w 1960 roku, Innsbrucku w 1964 roku oraz w Grenoble w 1968 roku. Był jednym z niewielu sportowców w historii, którzy mogli poszczycić się czterokrotnym uczestnictwem w igrzyskach.

Dzięki swoim dokonaniom zapisał się na stałe w historii polskiego sportu jako czterokrotny olimpijczyk i wicemistrz świata w biathlonie. Jego osiągnięcia w tej dyscyplinie stanowiły kamień milowy dla rozwoju polskiego biathlonu na arenie międzynarodowej.

Warto przypomnieć, że na początku lutego dowiedzieliśmy się też o śmierci mamy Anny Zejdler. Była żona Krzysztofa Ibisza publicznie poinformowała o tym, że jej matka zmarła, udostępniając poruszający wpis.

Sebastian Karpiel-Bułecka żegna zmarłego wujka

Sebastian Karpiel-Bułecka, znany muzyk i lider zespołu Zakopower, poinformował o śmierci swojego wujka za pośrednictwem mediów społecznościowych. W emocjonalnym wpisie na Instagramie przypomniał o wybitnych osiągnięciach krewnego i podkreślił, że bardzo go inspirował.

Dziś zmarł brat mojej mamy Józef Gąsienica-Sobczak. Wybitny sportowiec, czterokrotny olimpijczyk, wicemistrz świata w biathlonie, indywidualnie i w dżynie. Był wielką inspiracją, nie tylko dla mnie... Spoczywaj w pokoju napisał artysta.

Paulina Krupińska, żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, również zamieściła w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie.

Dziś odszedł wybitny sportowiec napisała prezenterka telewizyjna.

Zobacz także: Nie żyje gwiazda polskiego sportu. Przywiózł złoty medal z igrzysk olimpijskich

Sebastian Karpiel-Bułecka pogrążył się w żałobie. Zmarła bliska mu osoba instagram.com/sebastiankarpielbulecka/