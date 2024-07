Już za kilka dni na antenie TVN zawita nowy sezon show Kuby Wojewódzkiego, w którym zaproszeni goście muszą sprostać nie lada wyzwaniu. Showman znany jest bowiem ze swoich kąśliwych uwag, ciętej riposty, a przede wszystkim z zadawania trudnych, niedyskretnych i wprowadzających w zakłopotanie rozmówców pytań.

Bohaterowie pierwszego odcinka nowej edycji w ostatnim czasie sporo namieszali w polskim show-biznesie. W najbliższym odcinku na kanapie u Wojewódzkiego zasiądą: najpiękniejsza Polka – Paulina Krupińska oraz najlepszy napastnik piłki nożnej – Robert Lewandowski.

Miss Polonia jak dotąd gościła już w wielu programach i wielokrotnie udzielała wywiadów, ale dotychczas nie zdradzała kulis swojego prywatnego życia. Czy dziennikarzowi uda się wyciągnąć z Pauliny jakieś pikantne szczegóły dotyczące związku z milionerem Tadeuszem Bachledą-Curusiem? Zobacz: "Wsadziłam go na minę"

Robert Lewandowski to trudny przeciwnik, ale na boisku. Czy w „grze na słowa” pokona Wojewódzkiego i nie da się „sfaulować”. O tym, kto dostanie czerwoną kartkę, przekonacie się już niebawem. Pod adresem napastnika padną trudne, osobiste pytania, których przedsmak poznaliśmy dzięki zapowiedzi na Facebooku:

- Jak to jest być bohaterem narodowym Niemiec ? Jak faulować, żeby nikt nie widział ?Co pokazał Cristiano Ronaldo gdy strzelił gola Realowi !Czy 120 milionów to dużo czy za dużo ?Gdzie chowa swojego Opla ...

ROBERT LEWANDOWSKI ! Za tydzień we wtorek - zapraszam !!!

W pierwszym programie po przerwie, u mnie, artysta futbolu, Paganini dryblingu, rewolwerowiec skuteczności - ROBERT LEWANDOWSKI!