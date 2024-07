Patrycja Mikuła dała się poznać szerszej publiczności jako przyjaciółka Natalii Siwiec z jej kontrowersyjnego reality-show "Enjoy The View" emitowanego na VIVIE. Przyjaźń celebrytek nie trwała jednak długo - tuż po nakręceniu ostatniego odcinka programu ich drogi się rozeszły. Przypomnijmy: "Ona nie liczy się z nikim. Zrobi wszystko dla kariery"

Swoją karierę modelka zaczynała w Stanach Zjednoczonych, gdzie pozowała m.in. dla "Playboya". Przyjaźni się też z Joanną Krupą, nawiązała też kilka innych cennych znajomości wśród sław Hollywood. Przez pewien czas spotykała się również z popularnym amerykańskim aktorem, Shanem Westem. Występował m.in. w serialach "Ostry Dyżur" i Nikita czy filmach, m.in. "Szkoła uczuć" i "Liga Niezwykłych Dżentelmenów". Para poznała się na jednej z imprez, a aktor szybko zaprosił Patrycję na swoje urodziny, które miały się odbyć kilka dni później.

Przypadały za kilka dni, a ja jemu dałam kosza. Nie mogłam być, bo musiałam wracać do Chicago. Był rozczarowany, ale potem ciągle dzwonił. Przyjechał do mnie, a potem zaprosił do siebie. Byliśmy razem przez kilka miesięcy, ale rozstaliśmy się... Jednak po dwóch latach wróciliśmy do siebie i wydawało mi się, że to jest to. Myślałam, że dojrzeliśmy do tego związku i teraz już będziemy na zawsze. Spotykaliśmy się prawie dwa lata i okazało się, że ja chce rodziny, dziecka, a on jeszcze nie gotowy. Ten związek nie miał przyszłości - wyznaje w rozmowie z nami Mikuła.