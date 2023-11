Patrycja Markowska wraca do "The Voice of Poland"! Wokalistka była trenerką uczestników w 2. edycji show, ale potem nagrała płytę i wolała koncertować.

- Łatwiej jest siedzieć w programie, niż robić płyty. Bycie w show to w zasadzie łatwa kasa, popularność, pani w kiosku poznaje. Żyć, nie umierać - komentowała, gdy odchodziła z programu.

Teraz Super Express donosi, że wokalistka ma chęć wrócić. Po latach koncertowania czas na kilka miesięcy przerwy w wygodnym fotelu trenera. Obok kogo zasiądzie gwiazda? Podobno producenci kuszą Margaret, która z pewnością przyciągnęłaby tłumy przed telewizory. Wiadomo też, że w programie zostanie uwielbiany Michał Szpak.

Patrycja Markowska odeszła z programu, żeby promować swoją płytę

AKPA

Teraz znów wystąpi w roli trenera w "The Voice of Poland"

