Margaret ma dopiero 27 lat, a na koncie uzbierała już kilka milionów! Jak ona to zrobiła? Piosenkarka chętnie przyjmuje propozycje udziału w reklamach, bo to właśnie one pomagają jej zbić fortunę!

Jak podaje "Super Express" młoda wokalistka zarobiła już 3 miliony złotych na samych reklamach.

"Od czterech lat nieprzerwanie reklamuje telefonię komórkową, za co zgarnęła już 400 tys. zł, a od trzech lat jest "twarzą butów", co dało jej zarobek kolejnych 450 tys" - wylicza tabloid.

Młoda wokalistka reklamuje także lakiery do paznokci i zarabia na tym 150 tysięcy złotych. Za polecanie popularnego napoju gazowanego dostaje aż 200 tysięcy, a godząc się na współpracę z producentem kosmetyków zgarnęła kolejne 100 tysięcy. Do tego dochodzi reklamowanie jazd próbnych za "marne" 20 tysięcy...

To nie koniec! Utwory Margaret są chętnie wykorzystywane przez producentów reklam, a za prawa do utworu gwiazda dostaje 50 tysięcy złotych. Po podliczeniu suma robi się poważna - a Margaret jest przecież gwiazdą estrady. Pomyślcie, że każdy koncert to dla wokalistki kolejne kilkanaście tysięcy! Co ona zrobi z tą fortuną?

Margaret nie może narzekać na brak propozycji zawodowych.