Małgorzata Rozenek na spacerze z rodziną w stylizacji za 100 tys. zł! Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek pochwaliła się na Instagramie stylizacją z czerwoną kurtką w roli głównej. Ten look zdecydowanie wyróżnia się na tle innych zestawów gwiazdy i obok tego modelu trudno przejść obojętnie. Okazuje się, że błyszcząca kurtka to projekt Małgorzaty Rozenek dla marki Tiffi. Gwiazda TVN wystąpiła w kampanii marki, a to pierwsza propozycja ich współpracy. Czerwona kurtka jest idealną propozycją na chłodne jesienne dni i świetną alternatywą dla płaszcza . Zobaczcie, ile kosztuje model, który nosi Małgorzata Rozenek! Peek & Cloppenbutg promocje to świetna okazja, aby zamówić modną czerwoną puchówkę w cenie niższej o kilkanaście procent. Małgorzata Rozenek w czerwonej puchówce Tiffi za 999 zł Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o swoje stylizacje. Prowadząca "Projekt Lady" zawsze prezentuje świetne zestawy, zgodne z aktualnymi trendami. Tak było również tym razem! Czerwona kurtka to prawdziwy hit i z pewnością przyciągnie wiele ciekawskich spojrzeń. Małgorzata Rozenek jest bardzo dumna z tego projektu. Przeczytajcie tylko ten opis! Wreszcie 💥 nareszcie 🔥 w końcu 😁 Oddaje w Wasze ręce kurtkę #redplanet mojego projektu (nie jedyną o czym za chwilę😉) 🧚 to już kolejny raz kiedy współpracuje z marką @tiffi_fashion , tym bardziej cieszę się, że możemy podzielić się z Wami tym wyjątkowym projektem❤️ - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie. Opinie na temat stylizacji gwiazdy są mocno podzielone. Niektóre Internautki podkreślają, że niestety nie wyglądają tak dobrze, jak Małgorzata Rozenek w tego typu modelach kurtek, inne uważają, że cena jest za wysoka: dlaczego ja w tak dużej kurtce nie wyglądam tak jak Ty, tylko bardziej jak kula? 🤣 Cena...