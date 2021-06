Brat Małgorzaty Rozenek, Misha Kostrzewski, na planie "You Can Dance"! Jak sobie poradził?

Castingi do "You can dance - nowa generacja" - ruszyły 9. czerwca i właśnie dziś na antenie "Pytania na śniadanie" potwierdzono skład jury programu, który w TVP przybierze nieco inny format. Jak się okazuje, przewodniczącym jurorów będzie nie kto inny, jak Agustin Egurrola , a obok słynnego choreografa zasiądzie brat Małgorzaty Rozenek - Michał Misza Kostrzewski oraz Klaudia Antos. 22-letnia tancerka wystąpiła w ostatniej edycji "You can dance", która była emitowana w TVN, a następnie podbiła światowe sceny, występując między innymi przy boku samej Jennifer Lopez! Zobacz także: Małgorzata Rozenek złożyła życzenia mamie, ale to jej brat skradł cała uwagę! Co za przystojniak! "You Can Dance - Nowa Generacja". Kim jest Klaudia Antos? Klaudia Antos, 22-latka z Brzeźnicy pod Krakowem, która została właśnie jurorką w "You Can Dance - Nowa Generacja" swoją przygodę z tańcem zaczęła już w wieku 9 lat. Utalentowana dziewczyna dała się poznać szerszej publiczności biorąc udział w ostatniej edycji "You Can Dance" emitowanej przez TVN, gdzie ostatecznie zajęła 8. miejsce. Choć nie wygrała programu, została doceniona przez Agustina Egurrolę i dołączyła do jego formacji tanecznej. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez KLAUDIA ANTOS (@klaudiaantos) Kariera Klaudii Antos dosłownie wystrzeliła. Dziewczyna wyjechała do szkoły tańca w Stanach Zjednoczonych i nagle o dziewczynie usłyszał cały świat, bo polska tancerka wystąpiła w 2020 roku na finale Super Bowl, gdzie...