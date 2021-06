Stylizacje Małgorzaty Rozenek to niekończące się źródło inspiracji. Gwiazda nie boi się eksperymentować z modą i chętnie próbuje na sobie najgorętsze trendy. Teraz pokazała się w butach, na których punkcie dosłownie oszalał Instagram. Są bardzo odważne, i budzą kontrowersje do tego stopnia, że określa je mianem "Ugly Shoes". Jak wystylizowała je Małgorzata Rozenek? Okazuje się, ze możemy nosić je na wiele sposobów. Zobacz także: Małgorzata i Radosław Majdan już znaleźli nowy dom? To spektakularna willa! Małgorzata Rozenek wybrała buty Buffalo "Ugly Shoes", czyli najprościej mówiąc brzydkie buty, podbiły Instagram i ulice modowych stolic, a sneakersy o wysokiej, rozbudowanej podeszwie wdarły się nawet na salony. Teraz w jednych z najbardziej pożądnych butów marki Buffalo, w wersji zimowej, wystąpiła sama Małgorzata Rozenek. Gwiazda wybrała je do dwóch, zupełnie innych stylizacji. Najpierw zestawiła je z dzianinową sukienką do kolan i długim, ponadczasowym trenczem. Trzeba przyznać, że na długich, zgrabnych nogach Małgorzaty Rozenek prezentują się one naprawdę imponująco, a fanki natychmiast zaczęły pytać o namiar na ten konkretny model! Buty Buffalo dostępne są w cenach od kilkuset złotych, ale te najdroższe modele mogą przekraczać nawet 1500 zł! Małgorzata Rozenek stylowo wygląda nawet w dresie. Ta luźna i domowa stylizacja robi wrażenie! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) "Ugly Shoes" - hot or...