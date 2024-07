Data urodzenia: ur. 1 lipca 1967 r.

Znak zodiaku: Rak

Zawód: aktorka i modelka

Pamela Anderson pierwsze kroki jako modelka stawiała w Kanadzie. Jej twarz została wypatrzona na meczu futbolowym i szybko stała się rozpoznawalna. W 1989 r. pojawiła się po raz pierwszy na okładce "Playboya". Wtedy też przeprowadziła się do Los Angeles i powiększyła biust.

Początkowo Pamela dostała niewielką rolę w serialu "Pan Złota Rączka". Ale jej uroda nie uszła uwadze producentów "Słonecznego patrolu" i tak Anderson stała się najbardziej seksowną i najbardziej rozpoznawalną ratowniczką na długie lata. Słynny obfity biust, platynowe włosy i wydatne usta uczyniły z niej symbol seksu.

Anderson nie zrezygnowała z kariery modelki i przez cały czas pozowała dla magazynu "Outdoor Life". Próbowała swoich sił także na dużym ekranie, jednak film "Żyleta" okazał się kompletną klapą. Pamela powrócila do seriali, ze zmiennym szczęściem. Zagrała główną rolą m.in. w autorskim "V.I.P." i sitcomie "Oczytana". Pojawiła się także na okładkach "Palyboya", "GQ" i "Stuff".

Próbowała również swoich sił jako pisarka. Wydała dwie książki, "Gwiazda" i Star Struck", które nienajgorzej nawet się sprzedawały.

Pamela intensywnie angażuje się w walkę na rzecz praw zwierząt. Jest zwizana z oranizacją PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Prywatnie Pamela Anderson była żoną Tommy'ego Lee, perkusisty Motley Cure. Mają dwoch synów, Brandona i Dylana. Potem była jeszcze żoną Kid Rocka i Ricka Salomona.