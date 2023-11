O romansie Lady Gagi i Bradleya Coopera mówi się już od kilku miesięcy. Wszystko zaczęło się od wspólnego występu w filmie "Narodziny gwiazdy". Para nigdy nie odniosła się do plotek, ale Gaga zerwała z narzeczonym, a ostatnio Bradley rozstał się z Iriną Shayk. Zakończenie związku aktora z modelką zbiegło się w czasie z plotkami o... ciąży Gagi! Teraz wyszły w tej sprawie nowe fakty!

Lady Gaga jest w ciąży i spodziewa się pierwszego dziecka i to z Bradleyem Cooperem? Od jakiegoś czasu plotki na ten temat nie milkną! Po raz pierwszy o stanie artystki poinformował magazyn "Woman's Day". Ponoć Gaga i Cooper dużo rozmawiali o dzieciach i okazało się, że mają identyczne poglądy. To ich połączyło!

Po urodzeniu się córki Bradley powiedział, że chce mieć więcej dzieci. Gaga i Bradley prowadzili liczne rozmowy na temat rodziny i dzieci, a teraz w końcu to się dzieje. (...) Cooper i Gaga czekają tylko na odpowiedni moment, by ujawnić się publicznie jako para, a ciąża piosenkarki z pewnością to przyspieszy - twierdzi źródło gazety.