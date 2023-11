1 z 3

Lady Gaga i Bradley Cooper mieli stać się jedną z najbardziej gorących par w Hollywood! Para poznała się na planie filmu "Narodziny Gwiazdy". Zagrali zakochanych w sobie muzyków, którzy stanęli na ślubnym kobiercu! Romans w filmie przeniósł się do świata realnego, co spowodowało zakończenie związku aktora z Iriną Shayk. Podobno Cooper nie chciał od razu afiszować się ze swoim uczuciem, co bardzo nie spodobało się piosenkarce. Zaraz potem para rozstała si, jednak Lady Gaga długo nie płakała po reżyserze i obecnie spotyka się z Danem Hortonem - inżynierem dźwięku. Piosenkarka chce, aby Cooper zobaczył co stracił. Takie intrygi nie interesują jednak aktora, który szuka szczęścia u boku innych kobiet... Czy ma już nową partnerkę?

