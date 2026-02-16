Paulina Biernat znana widzom Polsatu z taczecznego hitu "Taniec z Gwiazdami" ma powody do świętowania. Tancerka w Walentynki przyjęła oświadczyny ukochanego i pokazała w sieci wzruszające kadry. Jej imponujący pierścionek robi wrażenie.

Paulina Biernat z "Tańca z Gwiazdami" zaręczyła się

Uroczy uśmiech, promienna cera, burza blond włosów i niezwykły talent, właśnie za to widzowie Polsatu pokochali Paulinę Biernat, która wzięła udział w aż sześciu edycjach "Tańca z Gwiazdami", gdzie na tanecznym parkiecie tańczyła z Arturem Barcisiem, Michałem Szpakiem, Tomaszem Zimochem, Danielem Kuczajem, Jackiem Lenartowiczem i Wojciechem Węcławowiczem (FitOldBoy'em). I choć w 2021 roku tancerka zniknęła ze sceny "Tańca z Gwiazdami", to wciąż prężnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie dzieli się z fanami swoimi zawodowymi wyzwaniami, a także codziennością.

W minione Walentynki gwiazda "Tańca z Gwiazdami" miała powody do świętowania. Paulina Biernat za pomocą Instagrama przekazała światu radosną nowinę wyznając, że właśnie się zaręczyła.

Miłość nie jest dodatkiem do życia. Jest jego treścią. Nie przychodzi wtedy, kiedy ją poganiamy ani jej pragniemy. Przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy gotowi. Warto było czekać. Warto było ufać. Warto było wierzyć w miłość. Bo kiedy padło to jedno pytanie… serce odpowiedziało szybciej niż rozum. Powiedziałam tak. (Najcudowniejszemu mężczyźnie pod słońcem :) Dziękuję za dar miłości I za mojego najpiękniejszego Anioła Stróża – moją Mamę. Nie wszystko trzeba ogłaszać od razu. Niektóre cuda dojrzewają w ciszy. Ale dziś dzielimy się naszym :-). - napisała na Instagramie.

Na opublikowanym przez tancerkę nagraniu widać nie tylko szczęśliwą parę, ale także imponujący pierścionek, który ozdobił dłoń przyszłej panny młodej. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać.

Gratulacje dla Was Paulinko.

Gratulacje, Dużo Miłości Wam życzę - czytamy w komentarzach.

Kim jest narzeczony Pauliny Biernat?

Nie tylko Paulina Biernat ma na swoim koncie imponujące sportowe osiągnięcia. Choć jej narzeczony nie jest związany zawodowo z tańcem, to fani sportu doskonale go znają. Marcin Kikut jest niezwykle utalentowanym piłkarzem i byłym reprezentantem Polski. W 20210 zadebiutował w meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie.

Po zakończeniu kariery sportowej mężczyzna skupił się na branży hotelarskiej.

Czym teraz zajmuje się Paulina Biernat z "Tańca z Gwiazdami"?

Paulina Biernat w 2021 roku po raz ostatni pojawiła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Już wtedy nie kryła swojego zamiłowania do psychologii, którą obecnie zawodowo stawia na pierwszym miejscu. Dziś Paulina Biernat rozwija się jako trenerka świadomego stylu życia, mówczyni motywacyjna i psycholog

