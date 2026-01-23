Jeszcze parę miesięcy temu wszyscy żyli plotkami dotyczącymu rzekomego romansu Filipa Gurłacza z Agnieszką Kaczorowską, które pojawiły się w trakcie ich wspólnych występów w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Chociaż aktor stanowczo dementował te plotki, zainteresowanie opinii publicznej nie słabło.

Małgorzata Patyna-Gurłacz: "To była machina, której się nie spodziewałam"

Do tej pory Małgorzata Patyna-Gurłacz, żona Filipa, unikała komentowania medialnego zamieszania. Dopiero teraz zdecydowała się opowiedzieć o swoich doświadczeniach i uczuciach związanych z sytuacją, która wywołała lawinę spekulacji. W rozmowie z Agatą Gwiazdowską w podcaście "co przekazuJESZ." Małgorzata przyznała, że nie była przygotowana na skalę zamieszania, jakie rozpętało się w związku z udziałem jej męża w popularnym show. Jak wyznała:

Nie spodziewałam się tego, że ta machina będzie tak duża po 'Tańcu', bo wtedy wszystko się zaczęło. Dwóch dni potrzebowałam na takie okrzepnięcie i potem to już tak... Wiesz, w czym jesteś.

Podkreśliła również, że komentarze internautów były dla niej przykre i trudne do zniesienia. Mimo to nie zdecydowała się zabrać głosu wcześniej.

Małgorzata Patyna-Gurłacz w podcaście zaznaczyła, że nie komentowała sprawy, ponieważ nie czuła się odpowiedzialna za sytuację:

To nie była moja przestrzeń, nie musiałam odcinać od tego kuponów, czy zajmować jakieś stanowisko. To nie była moja rola tam.

Zaznaczyła, że nie chciała wchodzić w narrację budowaną przez media i nie widziała powodu, aby uczestniczyć w publicznych dyskusjach na temat relacji swojego męża z Agnieszką Kaczorowską.

Abstrakcyjne osądy i dysonans

Żona aktora zwróciła uwagę na absurdalność sytuacji i sposób, w jaki media społecznościowe kreują rzeczywistość:

To są jakieś zupełnie odklejone wyobrażenia rzeszy ludzi, która myśli, że coś wie i wierzy, że ich przekonanie jest jedynym słusznym. (...) Tym większy dysonans jest, kiedy wiesz, jak wygląda ta twoja rzeczywistość. To zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co ktoś tam wypisuje.

Filip Gurłacz w przeszłości wielokrotnie zapewniał, że między nim a Agnieszką Kaczorowską nie doszło do żadnego romansu. Potwierdził jedynie, że dobrze się dogadują, co miało przełożenie na ich taneczne występy. Mimo pojawiających się w sieci informacji o rzekomym "unfollow" na Instagramie, aktor podkreślał, że nie ma między nimi żadnego konfliktu.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News/ Malgorzata Patryn-Gurlacz, Filip Gurlacz

