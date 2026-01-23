Misiek Koterski udzielił niedawno szczerego wywiadu, w którym opowiedział o związku z Marcelą Leszczak. Aktor wspomniał o dzieciństwie i schematach, jakie powielali. Podczas rozmowy zaznaczył, że ich największym błędem było kontynowanie relacji wyłącznie dla dziecka.

Misiek Koterski i Marcela Leszczak rozstali się

Miłość Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego należała do jednych z najbardziej medialnych w polskim show-biznesie, ale mimo burzliwej historii i długiego związku ostatecznie nie przetrwała. Para, która była razem niemal dekadę, poznała się pod koniec 2016 roku, powitała syna Fryderyka i w styczniu 2024 roku wzięła ślub - jednak w 2025 roku modelka potwierdziła, że ich relacja dobiegła końca i pozew rozwodowy trafił już do sądu.

Koterski pojawił się ostatnio w podcaście, gdzie pierwszy raz tak szczerze opowiedział o małżeństwie i rozstaniu ze swoją żoną. Przyznał, że już jako młody chłopak widział, jak jego rodzice po rozstaniu odnaleźli spokój, wolność i poczucie szczęścia. Podkreślił, że nie chciał powielać dobrze znanego schematu trwania w nieudanej relacji, który tak często spotyka się w wielu rodzinach.

Niestety, pierwszy raz o tym mówię... pod koniec naszego związku z Marcelą powieliłem ten schemat, powieliliśmy we dwójkę. (...) Jedyny błąd jaki popełniliśmy, to to, że chcieliśmy być ze sobą dla dziecka wyznał w podcaście Cypriana Majchera.

Koterski po raz pierwszy tak szczerze o rozstaniu z Leszczak

W rozmowie o swoim związku Koterski otwarcie przyznał, że przez lata starali się kreować w sieci obraz idealnego życia. Jak wyjaśnił, zdjęcia i wspólne wakacje często maskowały prawdziwe problemy w relacji.

Zaklinaliśmy tę rzeczywistość przez internet, ładne zdjęcia, wakacje, że my tak ładnie żyjemy... Nie chcę się tu deklarować, ale nie chciałbym w przyszłości powielić tego błędu. (...) U nas nie było zdrad (...) po prostu nie było miłości od pewnego czasu dodał Koterski.

Misiek Koterski przypomniał, że Marcela zaszła w ciążę już po dwóch miesiącach znajomości, więc nie mieli czasu, by dobrze się poznać. Na początku ich relacja była wypełniona przygotowaniami do narodzin dziecka i codziennymi obowiązkami.

Zawsze będę wdzięczny za to, że stanęła na wysokości zadania jako 25-letnia dziewczyna wyznał.

Koterski nie ukrywa, że w tamtym czasie nie sprawdzał się dobrze w roli partnera.

Dziś wiem, że ona będzie szczęśliwsza z kimś innym podsumował.

Zobacz także: