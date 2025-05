Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz od samego początku szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" zachwycali swoimi występami. Na parkiecie stworzyli zgrany duet i chyba wszyscy zauważyli, że pojawiła się między nimi niezwykła relacja. Tuż przed wielki finałem show Polsatu zapytaliśmy Filipa i Agnieszkę, czy po programie będą kontynuować swoją znajomość. Padły szczere wyznania.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to zdecydowanie jedna z najmocniejszych par najnowszego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Para wytańczyła sobie finał i będzie miała okazję zawalczyć o Kryształową Kulę. Fani programu zauważyli, że Kaczorowska i Gurłacz świetnie się ze sobą dogadują i tworzą zgrany zespół, który zachwyca w każdym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Ostatnio w "Halo tu Polsat" Agnieszka Kaczorowska w pięknych słowach mówiła o swoim tanecznym partnerze i o łączącej ich relacji.

Teraz reporter Party.pl zapytał Agnieszkę i Filipa, czy ich zdaniem ta relacja przetrwa po programie. Padły szczere wyznania.

Nie wiem jak będzie. Życie pisze różne scenariusze. Ja już przeżyłem parę takich sytuacji w życiu, że nawiązałem z kimś bardzo bliską relację projekt się kończył i każde z nas odchodziło w inną stronę. (...) Ja bym nie chciał żebyśmy nie mieli kontaktu czy żeby on się tak uciął radykalnie i po prostu nie piszemy do siebie ''co u ciebie?'', albo mamy jakąś krępację żeby się spotkać, a co się wydarzy to zobaczymy

Głos w tej sprawie zabrała również Agnieszka Kaczorowska.

Rzeczywiście trzeba spojrzeć na to realnie. Też jestem po kilku edycjach, nie we wszystkich miałam fajną, dobrą, taką bardzo bliską relację jak my tutaj stworzyliśmy. Natomiast spójrzmy jak to życie wygląda - już nie będziemy się widzieć codziennie po osiem godzin tak jak do tej pory więc to nie będzie to samo.

wyznała tancerka.