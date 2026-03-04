W "Hotelu Paradise" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a gracze już żyją wizją zgarnięcia rekordowo wysokiej nagrody w postaci 200 tys. złotych. Za nami pierwsze układy, spiski i sercowe zawody. Paulina nie kryła swojego rozgoryczenia zachowaniem Krystiana.

Krystian i Dominika pierwszą parą 12. edycji "Hotelu Paradise"?

Wszystko wskazuje na to, że 12. edycja rajskiego hotelu będzie naprawdę ekscytująca i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. W minionym odcinku gracze już zaczęli pierwsze wojny podjazdowe. Nie zabrakło knucia, kłamstw i porzuconych nadziei. Kamila z "Hotelu Paradise" nie wytrzymała i w ostrych słowach komentowała nagłą zmianę frontu przez Tobiasza, który teraz zaczął skłaniać się ku Weronice.

Okazuje się, że w podobnej sytuacji jest również Paulina. Po niezwykle udanej randce z Krystianem w drugim odcinku "Hotelu Paradise" dziewczyna liczyła, że to właśnie z nim stworzy udaną parę. Jak się jednak okazało, otwarty na znajomości chłopak nie zamierza zamykać się na jedną relację. Co więcej, wyznał Dominice wprost, że jest nią zainteresowany.

Gadałam z Krystianem i na ten moment powiedzieliśmy w sumie, że na ten moment to siebie byśmy wybrali. Pierwsza konspira - chwaliła się Kamili Dominika z ''Hotelu Parasie''.

Zachowanie Krystiana z "Hotelu Paradise" rozwścieczyło Paulinę

Tuż po tym, ja Dominika zwierzyła się Kamili do pokoju wpadła rozwścieczona Paulina.

Siedzimy sobie wcześniej, wszystko super fajnie na leżaczku no i tak dalej i znów widzę totalny brak atencji - grzmiała.

Początkowo dziewczyny starały się nie komentować spawy, jednak Dominika przerwała milczenie wyznając, że to właśnie z nią Krystian zamierza się sparować.

Ostra kłótnia między Pauliną i Krystianem w 12. edycji "Hotelu Paradise"

Niedługo po tym, jak Paulina usłyszała druzgocące rewelacje, postanowiła skonfrontować je z głównym zainteresowanym.

Mógłbym ci powiedzieć, że się ograniczam do ciebie, ale nie chcę skłamać - zaczął Krystian z ''Hotelu Paradise''.

Już czuję że kłamiesz. Może nie że kłamiesz, bo to zbyt mocne słowo, ale słyszałam, że jesteś ukierunkowany chyba w jedną stronę - przyznała Paulina.

Wtedy Krystian wypalił. "Ja cię nie skreślam". Te słowa sprawiły, że Paulina nie wytrzymała.

To nie jest tak, że ''ja cię skreślam''? Co proszę? Co to był za tekst? To jest łaska jakaś? Uważam, że jak jest ktoś siebie pewien, to nie ma czegoś takiego, że ''myślę o jednej, drugiej, trzeciej, czwartek osobie'', jak jest w tym przypadku. Jest się pewnym tej osoby. To jest normalne życie, zrozum to - mówiła rozemocjonowana Paulina.

Myślicie, że para da sobie jeszcze jedną szansę?

Zachowanie Krystiana z "Hotelu Paradise" rozwścieczyło Paulinę, Fot. Screen programu "Hotel Paradise"/TVN